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中國央行「不買黃金」拖累金價？專家揭內情：官方說法不可盡信

▲中國央行5月未購買黃金的消息，讓外界相信黃金需求逐漸走弱。對此，Money Metals Exchange的總裁格里森（Stefan Gleason）認為，官方數據並不能盡信。（圖／記者顏真真攝）
▲中國央行5月未購買黃金的消息，讓外界相信黃金需求逐漸走弱。對此，Money Metals Exchange的總裁格里森（Stefan Gleason）認為，官方數據並不能盡信。（圖／記者顏真真攝）

記者倪浩軒/綜合報導

國際金價今年高歌猛進，不過近期拉回調整，世界黃金協會（World Gold Cou，WGC）指出，各國央行的黃金購買量下滑，尤其中國央行5月未購買黃金的消息，更是讓外界相信黃金需求逐漸走弱。對此，Money Metals Exchange的總裁格里森（Stefan Gleason）認為，官方數據並不能盡信，因為各國政府並不希望國家黃金儲備與購買量的資訊被完全揭露。

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根據《FxStreet》報導，格里森指出近期許多「中國央行停止購買黃金」的新聞在財經媒體上曝光，構成金價下行的壓力，而且許多分析師也據此預言，金價將受到中國需求疲軟拖累。但是格里森強調，有關黃金儲備的官方聲明其實並不可靠。

格里森指出，中國央行未報告5月購買黃金的數量，不等於中國央行或北京在5月完全沒有購買黃金，可能實際購買行為仍然存在，只是中國央行沒有將其見諸報告而已。

格里森表示，中國央行有可能想要壓低黃金的價格，讓黃金變得更容易購買，或者是讓金價承受壓力，以促使美國不會把金價推高得太快。

▲國際金價最近拉回調整，不過世界黃金協會表示，全球黃金儲量越來越難找，想要維持黃金供應增長益發困難。（圖／翻攝自Pixabay）
▲格里森指出，中國央行未報告5月購買黃金的數量，不等於中國央行或北京在5月完全沒有購買黃金。（圖／翻攝自Pixabay）
各國央行「不可信」有前例可循

格里森更舉例，像是在2009年4月，中國央行宣布黃金儲備從600噸增加到1054噸，一下子暴增76%引發注目，根據中國央行的報告，2009年4月前，中國的黃金儲備已經保持在600噸長達6年的時間。格里森直言，若中國央行真的在短時間內購買了454噸黃金，肯定會引起金市大幅波動，但實際上這現象並未發生。因此合理的解釋就是，中國央行一直在陸陸續續購買黃金，只是沒有報告，等到2009年4月時才揭露。

不僅是中國，沙烏地阿拉伯也有過類似情況，2010年6月，世界黃金協會報告稱沙烏地阿拉伯的黃金儲備從143噸增加到323噸，石油國大量購買黃金掀起關注，但沙烏地阿拉伯當局解釋，世界黃金協會數據的改變並非出於購買，而僅是把過去分散在不同帳戶的黃金數量，集合起來放在在同一帳戶上的統計結果。

格里森指出，美國聯準會主席鮑爾，今年曾被國會議員詢問是否有外國託管的黃金從紐約匯出，鮑爾也並未回答。各國央行對於黃金購買、黃金儲備的資訊並不透明，各國黃金儲備的真實規模、存放位置，如同各國央行的「核儲備」機密，對於央行來說，黃金就是金融市場中的武力，控制黃金就能控制各類資本的估值。

格里森認為，從「中國央行停止購買黃金」的新聞對金價的影響來看，再次說明為何各國央行有意隱瞞有關黃金購買與儲備的資訊，因為這如同讓各國央行擁有強大的干預市場能力，影響力不下於印鈔票。

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