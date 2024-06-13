中國央行「不買黃金」拖累金價？專家揭內情：官方說法不可盡信

我是廣告 請繼續往下閱讀
格里森指出，中國央行未報告5月購買黃金的數量，不等於中國央行或北京在5月完全沒有購買黃金，可能實際購買行為仍然存在，只是中國央行沒有將其見諸報告而已。
格里森表示，中國央行有可能想要壓低黃金的價格，讓黃金變得更容易購買，或者是讓金價承受壓力，以促使美國不會把金價推高得太快。
各國央行「不可信」有前例可循
格里森更舉例，像是在2009年4月，中國央行宣布黃金儲備從600噸增加到1054噸，一下子暴增76%引發注目，根據中國央行的報告，2009年4月前，中國的黃金儲備已經保持在600噸長達6年的時間。格里森直言，若中國央行真的在短時間內購買了454噸黃金，肯定會引起金市大幅波動，但實際上這現象並未發生。因此合理的解釋就是，中國央行一直在陸陸續續購買黃金，只是沒有報告，等到2009年4月時才揭露。
不僅是中國，沙烏地阿拉伯也有過類似情況，2010年6月，世界黃金協會報告稱沙烏地阿拉伯的黃金儲備從143噸增加到323噸，石油國大量購買黃金掀起關注，但沙烏地阿拉伯當局解釋，世界黃金協會數據的改變並非出於購買，而僅是把過去分散在不同帳戶的黃金數量，集合起來放在在同一帳戶上的統計結果。
格里森指出，美國聯準會主席鮑爾，今年曾被國會議員詢問是否有外國託管的黃金從紐約匯出，鮑爾也並未回答。各國央行對於黃金購買、黃金儲備的資訊並不透明，各國黃金儲備的真實規模、存放位置，如同各國央行的「核儲備」機密，對於央行來說，黃金就是金融市場中的武力，控制黃金就能控制各類資本的估值。
格里森認為，從「中國央行停止購買黃金」的新聞對金價的影響來看，再次說明為何各國央行有意隱瞞有關黃金購買與儲備的資訊，因為這如同讓各國央行擁有強大的干預市場能力，影響力不下於印鈔票。