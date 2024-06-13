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霍建華《玫瑰》片酬碾壓陸劇男神！劉亦菲飆破1億　林更新僅排第5

▲劉亦菲在新劇《玫瑰的故事》中，據傳拿下2500萬人民幣（約1.11億元台幣）片酬，霍建華的片酬則是2000萬人民幣（約8947萬元台幣）位居第2名，而「陸劇男神」林更新則是1200萬人民幣（約5368萬元台幣）排名第5名。（圖／翻攝自《玫瑰的故事》官方微博）
▲劉亦菲在新劇《玫瑰的故事》中，據傳拿下2500萬人民幣（約1.11億元台幣）片酬，霍建華的片酬則是2000萬人民幣（約8947萬元台幣）位居第2名，而「陸劇男神」林更新則是1200萬人民幣（約5368萬元台幣）排名第5名。（圖／翻攝自《玫瑰的故事》官方微博）

記者楊慧玲／綜合報導

霍建華近期與劉亦菲、林更新、彭冠英、林一等人合作新劇《玫瑰的故事》，成為熱門話題。近日，微博上也瘋傳《玫瑰的故事》劇中演員的片酬，讓不少粉絲都十分驚訝，只見名單中劉亦菲的片酬為2500萬人民幣（約1.11億元台幣），霍建華的片酬為2000萬人民幣（約8947萬元台幣）位居第2名，而「陸劇男神」林更新則是1200萬人民幣（約5368萬元台幣）排名第5名。

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▲「陸劇男神」林更新在《玫瑰的故事》中，片酬僅排第5名。（圖／翻攝自《玫瑰的故事》官方微博）
▲「陸劇男神」林更新在《玫瑰的故事》中，片酬僅排第5名。（圖／翻攝自《玫瑰的故事》官方微博）
林更新近年因為有多部爆火的影視劇，讓他躋身「陸劇男神」行列，近期有博主在微博上整理《玫瑰的故事》的片酬截圖，其中作為主演的劉亦菲，片酬為2500萬人民幣居演員之冠，台灣男星霍建華則是2000萬人民幣排第2名，另外還有1800萬人民幣（約8053萬元台幣）的佟大為，以及林更新的1200萬人民幣。

由於《玫瑰的故事》主要是大女主戲，因此劉亦菲的戲份必須從少女演到中年時期，同時揣摩每一個時期面臨的事業挑戰與愛情磨練，再加上劉亦菲出道以來的票房保證，因此獲得最高片酬。近年轉戰中國的霍建華，則是扛下本劇僅次於劉亦菲的角色，因此獲得第2名片酬。霍建華在2015年憑藉爆款仙俠劇《花千骨》，一躍成為中國「頂流男神」，2018年與周迅演出的宮廷劇《如懿傳》也傳出拿到5000萬人民幣（約2.2億元台幣）的片酬，十分驚人。

▲不少劇迷們都相當期待霍建華（右）與劉亦菲（左）在《玫瑰的故事》中虐戀橋段。（圖／翻攝自微博）
▲不少劇迷們都相當期待霍建華（右）與劉亦菲（左）在《玫瑰的故事》中虐戀橋段。（圖／翻攝自微博）
不少粉絲及影迷看到片酬後，紛紛驚訝表示：「片酬都也太高了吧」、「這麼多錢怎麼花得完？」、「太超現實了」、「你讓月薪3000的打工人情何以堪」。不過也有人認為片酬來源根本不準確：「你看到合同了嗎」、「商業機密怎麼可能爆出來」、「你看到發票了嗎」。

▲不少劇迷看到《玫瑰的故事》流出的片酬名單，相當吃驚。（圖／翻攝自微博）
▲不少劇迷看到《玫瑰的故事》流出的片酬名單，相當吃驚。（圖／翻攝自微博）

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