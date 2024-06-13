脫口「我們習近平」遭喊罷免？高金素梅霸氣回應：正面迎戰
無黨籍原住民立委高金素梅日前在質詢時，脫口說出「我們習近平」引發討論與綠營批評，甚至傳出有原住民相當不滿，醞釀罷免。對此，高金素梅表示，應完整看完質詢而不是只擷取5個字，她並指，對於罷免會「正面迎戰」，原住民族不會像過去一樣被鎮壓。
記者莊蕙如／台北報導
高金素梅於7日立法院總質詢行政院長卓榮泰時，提到民進黨立委在議場簡單粗暴的把國會改革法案，抹黑成黑箱，不料脫口「沒有任何證據就可以指控國會改革的法案，是指…是習近平指控…是我們習近平要求韓院長還有傅崐萁要來幹的。」
對此高金素梅昨回應，強調應該要完整看完她的質詢，而不是直接截取「5個字」，只看被剪接過的畫面。
高金素梅也對要罷免的聲浪表示，「我正面迎戰呀。我在立法院無黨無派，沒有媒體也沒有1450網軍，我就是一個人，我就是我，我相信所有原住民同胞會跟我站在一起。」
高金素梅強調，「我不會允許原住民再次遭遇到以前被殖民、被鎮壓、被分裂，我會跟我的族人同胞團結，一起來正面迎戰。」
高金素梅為山地原住民立委，基層實力雄厚。依相關規定，罷免門檻須有選區百分之一的山地原住民提議、2萬2817人連署，最後須要5萬7041人才能通過。