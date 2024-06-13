外資加碼逾300億元、三大法人同喊買　台股大漲263點、再創新高

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台北股市多頭擋不住，今日再度改寫歷史新高，開盤在台積電的領軍下，上漲168.68點、來到22217.64點，盤中更是一度來到22440.1點、上漲391.14點，再寫歷史新高，不過遇到逢高獲利了解，漲點稍稍收斂，終場上漲263.08點或1.19%，收在22312.04點，同寫下收盤新高點，成交量放大到5169.63億元。中小型股也同步走強，櫃買指數終場上漲2.04點或0.77%，收在266.17點，再創24年新高點，成交量為1235.77億元。
資金持續回流到電子股，電子成交比重放大到68%。權值股紛紛創下新高價位，權王台積電，今日除息3.5元，一開盤就跳空以923元開出，秒填息，盤中一度衝上935元、上漲29元，再創新天價，市值也突破24兆元，衝達24兆2492億元，可惜隨後遇到獲利了結賣壓，終場上漲13元、收在919元，再創歷史收盤新高，貢獻大盤指數有100點，也就是說今日有38%的漲點是台積電貢獻的，跟前幾天相比下降不少；鴻海也同步走強，最高一度上漲7.5元、來到191元，再創2008年、也就是16年以來新高，終場上漲4.5元或2.4%，收在192元，貢獻大盤指數有18點；聯發科表現最為強勁，終場上漲85元或6.5%，收在1385元，再創歷史新天價，貢獻大盤指數就有40點。
今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、鴻海、聯電、新光金、英業達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、奇鋐、華城。