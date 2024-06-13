吳慷仁買情趣品不懂怎麼用！高捷一聽秒解惑 他嚇：怎麼會知道
高捷、吳慷仁今（13）日出席影集《塑膠花》記者會，劇中吳慷仁有逛情趣用品店的橋段，他分享當時發現一個橡皮筋上面有3根毛的商品，讓他百思不得其解，最後還上網查，正當大家疑惑時，高捷馬上說，「那是『羊眼圈』啊。」讓吳慷仁掩面尖叫，「捷哥你怎麼知道！」
記者李欣容／台北報導
吳慷仁劇中有逛情趣用品店的橋段，拍攝時劇組是真的借了一間情趣用品店，吳慷仁也趁等戲時逛了起來，他說，「有看到一個印象很深的，我還有拍照，就是一條橡皮筋上面有3根毛，我那時候很好奇，而且一包賣100多塊，我想說這到底有什麼功能。」高捷聽完淡淡地說，「那是俗稱的『羊眼圈』。」吳慷仁驚呼，「捷哥你怎麼知道！」高捷得意說國中就知道了，而且日本的情趣用品比台灣先進，爆料之前去日本玩的時候，還帶了充氣娃娃回來，「但只有部位而已啦，買一整具怎麼帶啊！」
高捷在《塑膠花》中飾演無所不能的江湖人物，對於一直都演黑道大哥角色，高捷分享自我看法，「我一直演這樣的角色，是因為觀眾喜歡，投資方也喜歡，很奇怪，那既然大家喜歡，就把表演做到位。」會不會真的有人拜託喬事？高捷直白回，「有些會過來說，想跟我混這類的，喬事還不到這級數，現在我去打球，遇到那些8+9的國中生在抽菸，我會說菸不好，雖然我自己也抽，但我絕對不會去借火。」逗樂眾人。