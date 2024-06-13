高雄爆本土登革熱群聚！40歲女「頭痛、肌肉痛」確診

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疾管署表示，接獲衛生局通報後，即偕同衛生局至確診者工作地進行環境巡檢，參加高雄市區級前進指揮會議提供防治建議，並派機動防疫隊進行防治後成效評估。
疾管署指出，今(2024)年截至6/12累計166例本土登革熱確診病例，累計病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另今年累計104例境外移入病例，高於2020年至2023年同期(介於3-55例)，感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續，請民眾前往當地時留意防蚊措施。
疾管署呼籲，目前正值登革熱流行季節，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有積水容器，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，並加強雨後環境巡檢，以降低病媒蚊密度；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。
疾管署提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、肌肉痠痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，也請醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診民眾TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），針對疑似感染民眾適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位儘速採取防治工作，並請留意民眾是否出現登革熱警示徵象，給予妥適醫療處置，降低發展為登革熱重症或死亡的風險。