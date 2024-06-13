馬辣限時快閃！598元「火鍋吃到飽、啤酒無限喝」 快衝14家門市
「馬辣集團」迎接即將來臨的快樂暑假，旗下三個品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」特別選定14家門店推出限時快閃「598個人套餐+歡樂吧放題」，只要598元，可享受頂級好肉（5盎司）13選1，例如美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花等，另外還包含火鍋歡樂吧，鮮蔬、火鍋料、啤酒與冰淇淋無限暢享。
記者葉盛耀/綜合報導
「馬辣集團」旗下包含人氣火鍋吃到飽三大品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」，原本的餐價為「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」每人698元（午餐）起跳，「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」為每人798元（午餐）起。為迎接暑假來臨，特別選定14家門店推出限時快閃「598個人套餐+歡樂吧放題」，只要598元就可享受「制霸台灣火鍋界」的「火鍋歡樂吧」以及頂級好肉(五盎司)13選1，堪稱史上最殺。
13種頂級好肉包含珍貴頂級的「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌」、美麗油花的「澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排、A級松阪豬」等這些頂級好肉不必加價都可任選一品；除此還可無限暢享「馬辣火鍋歡樂吧」，上百道美食包含新鮮野菜、季節鮮菇、手工鍋物配料、鮮榨生啤、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋、安格斯黑牛咖哩飯等，一應俱全。馬辣集團表示，「598個人套餐+歡樂吧放題」為限時特惠快閃活動，建議手刀快搶訂位，以免錯過優惠良機。
另外，台北萬豪酒店的Garden Kitchen，消費方式也是採半自助式。即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。