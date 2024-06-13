成大教授批電視辯論如抖音網紅 黃國昌反問：賴清德也是？
國會改革法案爭議延燒，民眾黨團日前提議，以電視辯論會取代街頭宣講。對此，成大電機系教授李忠憲今（13）日質疑，民眾黨推動電視辯論可能想透過抖音網紅操弄民粹。黃國昌則反酸李忠憲，「如果按照他相同的標準，我們在總統競選期間所辦的總統政見發表會跟辯論會，也是抖音網紅嗎？這樣的形容，豈不是把我們的賴清德總統也成為抖音網紅的主角嗎？」
記者林詠青／新北報導
民眾黨立委黃國昌今天在板橋社區活動中受訪時，被問到國會改革覆議案相關進度及規劃，黃國昌強調，廟口開講等活動黨中央與黨團主任陳智菡都在規劃中，待時機成熟就會向大家報告。至於立院朝野協商今天拍板21日進行覆議案表決，黃國昌也強調，黨團會堅持否決荒謬的覆議案。
記者追問，成大教授李忠憲質疑，民眾黨團倡議辦理國會改革電視辯論，可能是想透過抖音短影片操弄民粹。黃國昌則批評李忠憲的比喻「有違現在台灣作為一個民主社會大家所擁有的常識。」他表示，照李忠憲的標準，總統大選所辦的政見會跟辯論會，是否也是抖音網紅？「這樣的形容，豈不是把我們的賴清德總統也成為抖音網紅的主角嗎？」
至於綠營律師黃帝穎質疑，黃國昌不敢引用釋字585號全文，是因為國會改革法明顯牴觸釋字585解釋。黃國昌則反過來要民進黨跟行政團隊「回去再好好把釋字585號看清楚」，只有一個最關鍵的地方就是，是否應該針對人民所關心的像疫苗採購、雞蛋採購等案，允許政府官員隱密資料。