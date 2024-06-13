申請入學分總發率逾50％！北部這3校缺額最多　台大醫科也招不滿

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甄選會指出，113學年度申請入學管道缺額計有1萬1671個，是為7年以來次高，相較去年減少原因除了招生名額減少、報名人數增加，還有的是考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致，不過根據資料可以發現，台灣大學缺額數178個，招生名額使用率90.18%；清華大學缺額126個，招生名額使用率亦達89.11%；陽明交通大學缺額101個，招生名額使用率90.24%；成功大學缺額有230個，招生名額使用率81.77%。
台灣大學178個缺額當中，是以工管系企管組12人最多，另外化工系也有11人、社工系則是11人，另外在希望組辛組（醫牙）也有1人，醫學系公費生則是3人，不過資管系則有增額錄取2人。
李宏森表示，由於今年通過一階篩選的考生重榜較多，導致「往內互打」的情況，申請入學第二階段報名率僅約75%左右，相較往年都來得低，也有考生轉而參加分科測驗、分發入學管道，至於醫學系公費生缺額，則是推測考生選擇其他學校的醫學系。
另外，甄選會資料提到，缺額人數最多的前三名學校都是北部老牌私校，包括銘傳大學667人、文化大學591人、淡江大學513人，往後依序則是義守大學434人、輔大416人，大葉大學369人、東吳大學364人、真理大學340人、東海大學328人，至於國立大學缺額則是嘉義大學323人，東華大學318人，政治大學298人等。