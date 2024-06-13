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男星挑戰16蹲「褲子中間大破裂」內褲全曝光！安心亞目睹笑跌在地

▲賈斯汀挑戰16蹲結果「褲子從中破裂」內褲全被看光，安心亞目睹一切笑到跌坐在地上。（圖／同學來了Youtube）
▲賈斯汀挑戰16蹲結果「褲子從中破裂」內褲全被看光，安心亞目睹一切笑到跌坐在地上。（圖／同學來了Youtube）

記者洪生儒／綜合報導

Energy近期強勢回歸推出新單曲〈星期五晚上〉，而在該歌曲的舞蹈中有一個E16蹲舞步吸引許多人跟風挑戰，不論是藝人、網紅還是素人，大家都紛紛拍下自己跳E16蹲的影片，Energy的回歸意外掀起一股「E16蹲」炫風。節目《同學來了》近期也邀請3位男星登台演出，沒想到《2分之一強》班底賈斯汀跳E16蹲跳到一半突然褲子破掉，可愛的內褲圖案也直接被看光，笑翻現場所有人。

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節目《同學來了》近日在節目中舉辦「男人體力挑戰賽」，要來看看誰可以「突破16蹲」，找來了藝人金炳秀、賈斯汀、綠茶來測試Energy的16蹲。沒想到，賈斯汀跳不到10下，就突然伸手遮住自己的屁股，接著眾人馬上發現他的西裝褲從屁股中間的地方直接大面積破掉了。

▲節目《同學來了》近日在節目中舉辦「男人體力挑戰賽」，要來看看誰可以「突破16蹲」。（圖／同學來了Youtube）
▲節目《同學來了》近日在節目中舉辦「男人體力挑戰賽」，要來看看誰可以「突破16蹲」。（圖／同學來了Youtube）
主持人阿Ken與金炳秀、張立東等人也趕緊幫忙伸手遮掩賈斯汀的屁股，而一旁沒發現有任何不對勁的綠茶依然繼續在認真跳16蹲，直到眾人笑成一團他才停下動作去看到底發生什麼事。後來眾人仔細一看，發現賈斯汀居然穿著印有玉子燒的可愛圖案內褲，讓所有人瞬間笑成一片。

一票來賓笑到不行，主持人阿Ken跟安心亞則是笑到跌坐在地上，忍不住邊笑邊說：「他剛剛前面一出來好像是英國紳士一樣，結果現在露出玉子燒內褲，真的好好笑。」賈斯汀則是因為褲子破掉，害羞到完全講不出話來，只有露出害羞又尷尬的笑容慢慢走回座位上。

▲▼節目《同學來了》找來了藝人金炳秀（左）、賈斯汀（中）、綠茶（右）來挑戰Energy的16蹲，沒想到賈斯汀跳不到10下西裝褲就破掉了。（圖／同學來了Youtube）
▲▼節目《同學來了》找來了藝人金炳秀（左）、賈斯汀（中）、綠茶（右）來挑戰Energy的16蹲，沒想到賈斯汀跳不到10下西裝褲就破掉了。（圖／同學來了Youtube）
 
▲▼主持人阿Ken（左）與其他人也趕緊幫忙伸手遮掩賈斯汀（中）的屁股，擔心他因為褲子破掉而被看到其他不該出現在節目上的東西。（圖／同學來了Youtube）
▲▼主持人阿Ken（左）與其他人也趕緊幫忙伸手遮掩賈斯汀（中）的屁股，擔心他因為褲子破掉而被看到其他不該出現在節目上的東西。（圖／同學來了Youtube）
 
▲▼安心亞看到內褲後笑到跌坐在地上，忍不住邊笑邊說：「為什麼你的內褲是玉子燒內褲圖案？」（圖／同學來了Youtube）
▲▼安心亞看到內褲後笑到跌坐在地上，忍不住邊笑邊說：「為什麼你的內褲是玉子燒內褲圖案？」（圖／同學來了Youtube）
 

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