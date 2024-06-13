Buffet扁蟹檢出「重金屬鎘」！六福萬怡秀檢驗報告：與衛生局釐清
北市衛生局公布113年度4月執行生鮮水產品第1波抽驗結果，其中台北六福萬怡酒店的自助餐廳「敘日全日餐廳」，扁蟹遭驗出重金屬鎘超標，要求下架不得販售。台北六福萬怡酒店發出聲明，並秀出進口商冠鈞水產有限公司之海關進口證明、SGS檢驗合格證明，也包含自行送檢的採檢合格報告，並提及後續將再與衛生局溝通釐清。
記者葉盛耀/綜合報導
北市衛生局解釋，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。
北市衛生局並建議，販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品。
六福萬怡酒店則表示，本酒店一向注重食安，採高於業界標準為消費者把關，本次冷凍扁蟹進貨不僅已取得進口商冠鈞水產有限公司之海關進口證明、SGS檢驗合格證明，也自行送檢取得全國公證檢驗股份有限公司依照衛福部認證之檢驗方式採檢合格的報告，後續將再與衛生局溝通釐清。