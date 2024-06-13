土城火警3死疑鋰電池爆炸！台電列「充電5大NG行為」 這點超常見
今（13）日凌晨4時許新北市土城區延壽路公寓發生火警，整起事件釀3死，消防局初判為客廳充電的園藝用鋰電池爆炸釀禍。鋰電池爆炸並非第一次發生，普通民眾最常使用的手機、行動電源就是鋰電池產品，台電也曾列出「充電5大NG行為」，提醒大家千萬要小心防範，避免危險後果,其中就包含現代常見的「睡覺時充電」。
記者賴禹妡／綜合報導
台電提醒，手機充電起火多數是短路造成，並列出手機充電「5個NG行為」：
1、在無人看管或睡覺時充電
2、充電時周圍有易燃物
3、在潮濕或高溫環境充電
4、不用原廠充電線、充電器材老舊
5、充電過程出現異味或電池膨脹
台電指出，現在手機使用的鋰離子電池，是以「充電循環」來作計算，而非充電次數，因此隨時想充電都可以，不必等到快沒電才充，也建議大家睡前就拔掉手機充電。正常鋰離子電池壽命約可充300至500次週期，當發現手機越來越快沒電時，就表示該換電池了。
另外，台電也提醒，多數行動電源也是使用鋰電池，不僅購買時要選擇有經濟部標準檢驗局BSMI認證的合格產品，若曾重摔過行動電源，或已經出現老舊龜裂情形，也建議立即淘汰別再使用；每次充電行動電源時，記得充飽就要拔起來，勿過度充電避免危險。