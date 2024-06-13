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吳慷仁日本追愛甜誇邵雨薇用功　高捷不懂孫鵬家：自己家先管好

▲吳慷仁前陣子到日本找女友邵雨薇，高捷沒看新聞，不知道孫鵬和孫安佐父子的事。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁前陣子到日本找女友邵雨薇，高捷沒看新聞，不知道孫鵬和孫安佐父子的事。（圖／記者嚴俊強攝）

記者李欣容／台北報導

吳慷仁前陣子到日本找正在遊學的女友邵雨薇，他誇邵雨薇很用功，日文進步很多，今（13）日他和高捷一起出席戲劇《塑膠花》試映記者會，該劇睽違2年終於要播出，高捷分享拍攝趣事。而孫鵬兒子孫安佐前陣子因在泰國呼麻被逮，被問起有沒有關心曾合作過電影《角頭》的孫鵬，高捷直呼沒看新聞，「把自己家的事管好就好。」

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吳慷仁和邵雨薇感情穩定，邵雨薇今年4月到日本遊學，兩人各自在演藝圈努力，吳慷仁趁著空檔到日本，他誇邵雨薇很用功，日文變很好，和女友不同，他的工作滿檔，正在談經紀人，希望之後有人幫忙。

▲吳慷仁在拍照時頻被逗樂，展現可愛的一面。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁在拍照時頻被逗樂，展現可愛的一面。（圖／記者嚴俊強攝）
吳慷仁在《塑膠花》中暴打李沐，聊起細節，吳慷仁笑說，「我有點忘記了，2年多了，我印象中李沐有些比較反叛的戲，跟媽媽母女又有誤解，她很多情緒戲，導演對她也滿嚴格，鏡頭都拍很多次，第一下是真的打，後面還是要收力或是技巧性揮空，我也很怕她受傷。」

吳慷仁為了角色染金髮，拍攝期2個半月，前後補染了4次，每次都要漂髮，頭皮難逃發炎命運，笑說偶像不好當，做造型太辛苦了。至於為什麼接下這檔戲，吳慷仁說，「每接一部戲都是緣分，那時候覺得未必拍得到，如果有時間，而且我知道捷哥在，那時候拍完《模仿犯》就接了，後來我就去拍《富都青年》了。」

▲高捷被問到有沒有關心孫鵬，他表示沒看新聞，只想把自己的家管好就好。（圖／記者嚴俊強攝）
▲高捷被問到有沒有關心孫鵬，他表示沒看新聞，只想把自己的家管好就好。（圖／記者嚴俊強攝）
他和高捷在劇中是「獄友」，吳慷仁替高捷解圍過，所以後來高捷也替他解決很多事，不同於螢幕前的霸氣形象，吳慷仁分享曾經搭高捷的車，高捷接了一通女兒的電話，本以為只是講兩三句就掛掉，結果高捷和女兒聊了一段時間，讓吳慷仁驚呼，「這爸爸很溫柔可愛，家裡他應該是白臉。」

高捷20歲的女兒現在就讀台藝大戲劇系，主要演舞台劇，他也會鼓勵女兒，「雖然這條路不是每個人都能大放異彩，不要虛走一遭就好。」至於女兒談戀愛可以嗎？高捷說，「我太太是天蠍座，太厲害了，都有定位的，我一點都不用操心，我反而替我自己操心。」另外，高捷也被問到有沒有關心孫鵬家的事，他說自己工作很忙，「沒有這麼熱衷關注對方的家事，我把我的家事管好就好。」

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