吳慷仁日本追愛甜誇邵雨薇用功　高捷不懂孫鵬家：自己家先管好

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吳慷仁在《塑膠花》中暴打李沐，聊起細節，吳慷仁笑說，「我有點忘記了，2年多了，我印象中李沐有些比較反叛的戲，跟媽媽母女又有誤解，她很多情緒戲，導演對她也滿嚴格，鏡頭都拍很多次，第一下是真的打，後面還是要收力或是技巧性揮空，我也很怕她受傷。」
吳慷仁為了角色染金髮，拍攝期2個半月，前後補染了4次，每次都要漂髮，頭皮難逃發炎命運，笑說偶像不好當，做造型太辛苦了。至於為什麼接下這檔戲，吳慷仁說，「每接一部戲都是緣分，那時候覺得未必拍得到，如果有時間，而且我知道捷哥在，那時候拍完《模仿犯》就接了，後來我就去拍《富都青年》了。」
他和高捷在劇中是「獄友」，吳慷仁替高捷解圍過，所以後來高捷也替他解決很多事，不同於螢幕前的霸氣形象，吳慷仁分享曾經搭高捷的車，高捷接了一通女兒的電話，本以為只是講兩三句就掛掉，結果高捷和女兒聊了一段時間，讓吳慷仁驚呼，「這爸爸很溫柔可愛，家裡他應該是白臉。」
高捷20歲的女兒現在就讀台藝大戲劇系，主要演舞台劇，他也會鼓勵女兒，「雖然這條路不是每個人都能大放異彩，不要虛走一遭就好。」至於女兒談戀愛可以嗎？高捷說，「我太太是天蠍座，太厲害了，都有定位的，我一點都不用操心，我反而替我自己操心。」另外，高捷也被問到有沒有關心孫鵬家的事，他說自己工作很忙，「沒有這麼熱衷關注對方的家事，我把我的家事管好就好。」