肚子痛別忍！《勇氣家族》陳亞蘭演團長爆腹膜炎　醫：恐變敗血症

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恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉舉例，一位平常可藉由助行器行走的80歲阿嬤，日前突然肚子不適，僅隨便吃些胃藥，結果痛了3、4天仍未好轉，最後痛到受不了，被家人送到急診，經檢查證實是十二指腸潰瘍穿孔導致腹膜炎，胃酸、胰液、膽汁都漏到腹腔內，發炎相當嚴重。
與家屬討論後，醫療團隊隨即為阿嬤安排緊急手術，過程中她一度血壓低到量不到，已有敗血症跡象，經引流感染物並縫合穿孔部位，前後住院近1個月才返家。
陳彥嘉表示，阿嬤曾因骨折就醫，十二指腸潰瘍穿孔可能與吃多止痛藥沒配胃藥，或生活、情緒壓力導致腸道黏膜異常而破裂，已提醒家屬後續要多留心阿嬤的用藥與身體狀況。
腹膜炎症狀：腹痛、發燒、腹部觸摸僵硬
針對腹膜炎，陳彥嘉說，包括腹腔內任何器官破損流出內含物，或肝、脾因車禍或意外重擊受創，造成腹部大量出血，都有可能引起腹膜炎，常見症狀為腹痛及發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓疼痛部會有反彈痛等。
對於腹膜炎治療，陳彥嘉則說，以外科手術為主，先透過腹部電腦斷層檢查掌握受損部位，再進行開刀手術，術中同步放置引流管，使感染物質有出口排掉，才不會持續在腹腔內感染。
陳彥嘉指出，本案阿嬤因腹膜炎引起敗血症，再發展下去恐釀多重器官衰竭；根據世界衛生組織統計，全球每年約600萬人死於敗血症休克，死亡率高達50%，而根據台灣研究，國內敗血症發生率為每十萬人643例，死亡率則為每十萬人287例，死亡率為29.2%，足見其嚴重性，提醒民眾不能輕忽任何身體不適，如腹痛持續數日，又發燒，應特別注意。