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肚子痛別忍！《勇氣家族》陳亞蘭演團長爆腹膜炎　醫：恐變敗血症

▲陳亞蘭在《勇氣家族》飾演歌劇團團長吳桂英，身體不適硬撐倒下，送醫診斷是急性腹膜炎，醫師提醒，若是引發敗血症，死亡率高達3成。（圖／華視提供）
▲陳亞蘭在《勇氣家族》飾演歌劇團團長吳桂英，身體不適硬撐倒下，送醫診斷是急性腹膜炎，醫師提醒，若是引發敗血症，死亡率高達3成。（圖／華視提供）

家庭消費中心／綜合報導

首位女性金鐘視帝陳亞蘭主演的歌仔戲職人劇《勇氣家族》，最近在網路引起熱議，劇中她飾演的歌劇團團長吳桂英獨撐全團生計，面對身體不適仍硬撐，最後倒下送醫，診斷是急性腹膜炎，險些引發敗血症。醫師說，現實中有不少上班族或長輩也經常輕忽身體警訊，最後小病變大病，建議有疼痛、發燒等異常皆應儘速就醫。

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阿嬤肚痛只吃胃藥　腹膜炎發炎嚴重

恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉舉例，一位平常可藉由助行器行走的80歲阿嬤，日前突然肚子不適，僅隨便吃些胃藥，結果痛了3、4天仍未好轉，最後痛到受不了，被家人送到急診，經檢查證實是十二指腸潰瘍穿孔導致腹膜炎，胃酸、胰液、膽汁都漏到腹腔內，發炎相當嚴重。

與家屬討論後，醫療團隊隨即為阿嬤安排緊急手術，過程中她一度血壓低到量不到，已有敗血症跡象，經引流感染物並縫合穿孔部位，前後住院近1個月才返家。

陳彥嘉表示，阿嬤曾因骨折就醫，十二指腸潰瘍穿孔可能與吃多止痛藥沒配胃藥，或生活、情緒壓力導致腸道黏膜異常而破裂，已提醒家屬後續要多留心阿嬤的用藥與身體狀況。

腹膜炎症狀：腹痛、發燒、腹部觸摸僵硬

針對腹膜炎，陳彥嘉說，包括腹腔內任何器官破損流出內含物，或肝、脾因車禍或意外重擊受創，造成腹部大量出血，都有可能引起腹膜炎，常見症狀為腹痛及發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓疼痛部會有反彈痛等。

對於腹膜炎治療，陳彥嘉則說，以外科手術為主，先透過腹部電腦斷層檢查掌握受損部位，再進行開刀手術，術中同步放置引流管，使感染物質有出口排掉，才不會持續在腹腔內感染。

陳彥嘉指出，本案阿嬤因腹膜炎引起敗血症，再發展下去恐釀多重器官衰竭；根據世界衛生組織統計，全球每年約600萬人死於敗血症休克，死亡率高達50%，而根據台灣研究，國內敗血症發生率為每十萬人643例，死亡率則為每十萬人287例，死亡率為29.2%，足見其嚴重性，提醒民眾不能輕忽任何身體不適，如腹痛持續數日，又發燒，應特別注意。

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