蛋價創新低！全家、7-11、全聯「茶葉蛋特價」　它最便宜只賣9元

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📍7-ELEVEN（每顆10元）：茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。
📍全家（每顆13元、特價9.9元）：6月16日會員APP隨買跨店取，將推出茶葉蛋10入99元單日限定優惠，會員限購兩組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止。另，即日起至6月25日凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。
此外，原「6/19至7/9隨買跨店取茶葉蛋10入109元優惠組合」將取消，後續將再視消費者需求推出不同行銷活動。
📍OKmart（每顆13元、特價12元）：從即日起至6月19日在OKmall雲端商域推出茶葉蛋2大優惠，以OKpoint 500點加價11元即可兌換1顆茶葉蛋，或是大份量購買茶葉蛋30顆團購價370元，平均1顆約12元。
📍萊爾富（每顆13元、特價10.6）：即起至6月25日，Hi-Life VIP 「整買零取」專區購買茶葉蛋，享30顆特惠價319元，平均一顆能省2.3元。
📍美廉社（2顆18元、平均9元）：6月17日起消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵，搭配茶葉蛋1顆，組合價只要30元優惠（原價55元）；即起至7月9日前，任選中杯咖啡搭配指定商品，茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉，現折20元/杯。換算中杯美式咖啡35元搭配茶葉蛋2顆18元，原價53元，現折20元，促銷只要33元。
📍全聯（每顆9元）：茶葉蛋單顆9元為全台最低價；另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日起至17日，一次買兩包只要119元，平均單顆不到10元。