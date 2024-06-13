睽違6年胡歌炫風式訪台！陸委會驚訝：沒辦粉絲見面會

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胡歌來台，上海台辦主任鍾曉敏也搭同一班飛機來台，外界關心是否「太巧」，梁文傑表示，這兩件事情是不同申請案件，鍾曉敏來台的案子是北市府提出的，案子比較早提出來，胡歌比較晚提出，出發之前陸委會也不知道他們會搭同一班飛機。
媒體詢問北市議員許淑華質疑中共統戰手法日益多樣化，利用文化交流掩蓋其背後的統戰意圖，梁文傑回應指出，胡歌這麼大牌的演員，特別來台一天只參加一場跟青年學生的互動交流會，沒有作任何宣傳、跟粉絲見面，確實令人滿訝異，他好奇主辦單位是怎麼樣的神通廣大，經費是從哪裡來？但是陸委會批准時就是很單純的交流案件。
針對有媒體稱胡歌來台不能提上海、繁花，是因為陸委會有限制，梁文傑重申報導是空穴來風，胡歌此次來台是參加電影人交流，他當然會談電影作品，他現在最出名作品是《繁花》，《繁花》的背景就是上海，交流時則麼會不談，「陸委會又不是腦筋孔固力，才會去做這種限制」，陸委會批准時就知道他會談這種東西。
梁文傑表示，若是劉亦菲等大陸知名藝人要來台，「我們都很歡迎」，只要遵守相關規範，例如不能說有害台灣自主地位的言論，這些大家要遵守，其他都沒有限制，包括商演。媒體詢問還有其他大陸藝人申請來台嗎？梁文傑證實有，但都不是很有名。