蔡昌憲划船到石垣島竟遇鯊魚！嚇到上不了船 胡宇威還原驚險現場
三立、華視聯手打造的實境節目《上船了各位！》，7位藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美展開橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，經歷多次練習，本（6）月9日藝人們從花蓮港划向石垣島，200公里路線經歷55個小時，終於在11日到達。今（13日）在石垣島舉辦記者會，胡宇威更爆料，蔡昌憲的嘔吐物引來牛頭鯊，且和他們僅1個人的距離，一開始對講機通報時，大家都以為是在開玩笑，蔡昌憲還直接跳入海中，最後被嚇到不知道該如何上船，十分驚險，且3天海上划行過程中，都無法洗澡，身上可以搓出大量污垢。
記者吳昕蓓／石垣島報導
藝人班底們在台灣東部經歷多次訓練，包括清水斷崖外海、宜蘭到龜山島、台東到綠島等處划行，10日終於啟航，過程除考驗毅力外，更要克服潮水海象、黑夜，是技術、體能、意志力，身心靈的全面考驗！瑞瑪席丹透露，他們在第2天划了106公里，KID也表示，他們沒有想到自己能夠提早抵達，因為每天的海流、風向都不一樣，第1天很順利，第2天卻碰上頂風逆流，其實並不適合划船，但夥伴討論過後還是決定衝一波，第3天他們其實很擔心會無法在60小時內抵達，所幸最後順利達標。
由於在船上無法洗澡，連水資源都十分有限，藝人們在長期曝曬、運動之下，每個人身上的味道都很難聞，讓胡宇威直呼：「臭到不想回家，懷疑人生」，蔡昌憲還被抱怨，偷用水洗澡，儘管只有10秒也引起公憤，讓他直喊冤：「浴室的地板是濕的，一定有人偷用，只是我比較誠實。」不僅如此，瑞瑪席丹也自爆，已經7天沒洗頭，而且因為在船上會流汗，又長時間坐著，屁股都長滿痘痘，引來胡宇威激動附和，「屁股超癢的，第一天大家都在抓屁股」，雷艾美也透露，上岸後洗澡根本搓不出泡泡，全身都髒到不行，搓出很多垢。
節目製作單位偷偷請藝人夥伴的親友們在石垣島等待，希望給他們驚喜，鍾瑶透露自己很感動，KID則表示，他在船上知道老婆在懷孕中，還要帶著孩子轉機到石垣島，因為太擔心對方，躲到母船上偷哭，見面之後自己卻不小心只顧著看兒子，老婆因為太感動還忍不住一直哭。
郭泓志也被其他夥伴爆料，常常臭著一張臉，直呼他是運動員EQ比較低，但他一開始練習時，其實是進度落後的，因為體型過大不適合滑獨木舟，但他也沒有任何怨言，私下自己默默練習，從南投划到台南，再回來之後變成實力最強，讓其他人都十分佩服，郭泓志表示，自己是運動員出身，對運動相關的事會比較認真，而且因為體型較大，要塞進獨木舟中其實很不舒服。