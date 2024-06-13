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特企／贏大盤、勝同期　總報酬實力不允許低調的冠軍00915

▲贏大盤、勝同期，總報酬實力不允許低調的冠軍00915。（圖／Pexels）
▲贏大盤、勝同期，總報酬實力不允許低調的冠軍00915。（圖／Pexels）

本報訊

有人形容00915是低調的王者，更是名符其實的三冠王，00915的優點有三點:經管費低、今年以來含息報酬率冠軍、基金績效長期高居高股息ETF中的第一名。能攻能守又能穩，簡直是三位一體。

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這麼低調又這麼優秀，就像就是班上品學兼優的謙虛好學生，但00915可以如此有競爭力，正是因為有三層良好的選股邏輯，層層把關。首先會篩選出，有比較好的獲利能力、品質較高又能避開下行風險的標的，接著採取波動指標來排序，挑出低波動的成分股，再從中找出股息指標高的公司，最後再依照股息調整成分股權重，就是做了這三大步驟，才能讓00915這麼強。

根據近一年的資料，00915的含息年報酬率一度超過71%，高居所有台股第二名，表現比台股大盤還要好，還記得當初剛開賣的時候，發行價格是15元，現在已經不見一字頭，股價早已超過20元了，這就跟買房一樣，當初還在猶豫，結果一溜煙的價格早已飆漲，沒買到的只能捶心肝，後悔都來不及了。

如果每個月投資一萬元到00915，過了十年，根據估算累積報酬率將高達138%，如果將股息再投入，那就會讓資產越滾越大。那你也會想問，如果沒有把股息再投入的話，獲利差多少? 以總投資13年的時間計算，報酬率就會差126%，你的資產規模將縮水很多!

在現今這個物價、房價一直漲，但薪水緩漲的年代，努力存錢投資，每年領股息也算是幫自己加薪，只要記住做到三大步驟，「逢低買、定期買、領息買」，可以幫助自己累積被動收入，做你自己的老闆，才不會被死薪水綁架人生。想培養被動收入的朋友，不妨參考高股息ETF「00915」吧!

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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