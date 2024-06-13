暴瘦3個月以為貧血！就醫發現「腎絲球腎炎」　醫：沒治好恐洗腎

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根據國際腎臟醫學會分類，腎絲球腎炎多達數十種，病因複雜，多與基因異常有關，其他可能引起腎絲球腎炎的病因包含自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、血管炎等，或有先天代謝異常、病毒或細菌感染、癌症、重金屬或化學物質暴露等。
腎絲球腎炎未妥善治療 恐致末期腎衰竭
周以新指出，常見的腎絲球腎炎症狀有無痛性血尿、尿蛋白、高血壓、水腫等，某些病人會合併器官症狀，例如眼睛、肺部、關節、皮膚等；嚴重的尿蛋白可能併發腎病症候群，其包含水腫、尿蛋白、低白蛋白血症、高血脂、血栓、容易感染等的多重問題。
值得注意的是，慢性腎絲球腎炎若未妥善治療，恐將導致末期腎衰竭，估計有10~20%長期透析患者的病因可歸咎於慢性腎絲球腎炎，千萬不可輕忽。
針對治療，周以新說，不外乎降低發炎、減少腎臟破壞及改善症狀，某些腎絲球腎炎經保守治療便能康復，例如水腫可用利尿劑治療，但有些則需藥物治療，包括口服類固醇及免疫抑制劑等；對於嚴重的快速進行性腎絲球腎炎，為防止腎功能快速惡化，需使用靜脈注射高劑量類固醇及免疫抑制劑，甚至需接受血漿置換治療。
周以新表示，腎絲球腎炎的診斷複雜，除需綜合疾病史、身體檢查、血液及尿液檢查結果，通常還需採取腎臟切片檢查，利用細針抽取少許腎臟組織進行病理檢驗才能確診，因此建議至腎臟專科評估。