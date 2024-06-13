崔佩儀演完戲性情大變！講話老公都沒在聽噴淚：內心說不清的委屈
崔佩儀今（13）日出席大愛新戲《你好，我是誰2》媒體茶敘，兒子貝克宇將攻讀研究所，從小對兒子的生活和教育總是緊抓在手，這次在劇中飾演失智症中心主任曹汶龍醫師的太太，她說因為這個角色讓她性情大變，其中有一段是老公都沒在聽老婆講話，讓她在看劇本時就哭了。
記者李欣容／台北報導
崔佩儀說自己年輕的時候比較大小姐脾氣，也比較自私，演出曹媽後，「我修正了很多，我覺得夫妻之間就是互相尊重包容體貼，連先生都說妳好像變了。」把家裡變得很溫馨，個性不再有稜有角，連兒子都反應，「媽媽現在都會說謝謝、感恩。」兒子出國後，兩年半來她每天都會跟兒子視訊，兒子也覺得崔佩儀以前性情想發脾氣就發，現在比較會替人著想。
劇中曹媽的角色就是她現在的生活，做一個太太媽媽角色，如何演出寂寞，有一場戲是先生都沒在聽太太說話，崔佩儀看劇本就一直掉眼淚，「導演叫我把水龍頭打開，眼睛不要有淚水，水龍頭嘩啦啦的聲音，是我內心澎湃，一些我道不清的委屈。」
崔佩儀覺得角色中跟自己婚姻重疊性最高的就是，先生對事業都很投入有貢献，剛開始不能陪她想法會很負面，現在先生50多歲要退休太早，小孩就像小燕子一樣學飛要放手讓他飛，她說以前是推著輪椅陪媽媽，現在小狗生病也推著，就跟先生說再過10年就換她要被推了，先生回她，「沒有關係，有AI電動椅。」兩人講好會互相照顧陪伴。