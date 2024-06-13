鳳山爆本土登革熱群聚！4天抓到282處孳生病媒蚊 高市衛生局開罰
衛福部疾管署今（13）日表示，國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市鳳山區40多歲女性，6/4出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，疑爆發群聚疫情，高雄市衛生局表示，首例為居住鳳山區鎮北里20多歲男性，交通運輸維修人員，6/6出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉酸痛、關節痛，6/7就醫採檢通報後確診，第2例為同區40多歲女性， 6/4肌肉痛就醫、6/11症狀加劇頭痛、骨頭痛、眼窩痛、噁心嘔吐就醫採檢通報後確診。兩例個案經實驗室檢驗結果皆為PCR陽性第一型，首例個案經中央疾管署進行病毒定序初步研判與去年本土流行的病毒株不同，研判為新一波病毒入侵社區所造成之社區群聚感染。
記者林莞茜／綜合報導
經高市衛生局疫調發現，案2於鎮北里中型百貨賣場工作，案1於發病前7天曾前往該賣場購物，經現場調查賣場旁為興建中工地建案，工地內陰井、地面及陽台均積水孳生大量病媒蚊幼蟲，而周邊住家也有為數甚多的積水容器已孳生孑孓，防疫人員於該區域單日捕獲成蚊高達13隻，病媒蚊密度甚高，研判該社區為引爆此波群聚疫情的感染窩。
高市府防疫團隊於6/7接獲首例確診個案通報後，立即啟動地毯式孳生源清除及化學防治等緊急防治工作，連續4天共查獲高達282處積水孳生病媒蚊孑孓，防疫人員也發現該社區有為數眾多的閒置空地及菜園遭民眾不當堆置各類容器雜物，舊部落社區巷道內亦存在為數眾多遭民眾忽略的桶缸盆甕、帆布、花器、輪胎、金爐、桶蓋等各式積水容器孳生大量蚊蟲，且警戒範圍內共有20處施工興建中的大型建案，以及廢棄灌溉溝渠淤積雜草叢生，整體環境不良，研判疫情快速擴散風險高。為降低疫情傳播風險，區級防疫指揮中心偕同區里志工、民眾同步進行環境大掃蕩，截至目前共清除81處髒亂點，50公噸廢棄物。
高市衛生局提醒，緊急防治過後民眾仍需持續維護環境，避免再度積水養蚊，才能有效遏止疫情蔓延。如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速前往高雄市549家登革熱整合式醫療合約院所 ，並主動告知醫師TOCC，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷和及早通報，以利衛生單位適時採取相關防疫工作。