恆春文化中心聲音博物館6／22日開幕

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博物館的開幕影片由金獎演員陳竹昇主演，飾演一位聲音旅人，深入探訪恆春半島，尋找屬於聲音情感的根源。影片「四季如春，就是半島的歌聲」以如夢似幻的泡茶場景開頭，陳竹昇品飲後說道：「聲音是一把鑰匙，今天我們要用歌聲開啟大門」。影片中，陳竹昇與恆春民謠保存者吳登榮藝師共同彈唱月琴，琴弦間激盪出旋律和鳴，呈現出自土地生長的歌聲與情感。
展覽邀請了集作家、畫家和詩人於一身的蔣勳老師，在半島旋律音箱展區特別推出《聆聽恆春》特輯。蔣勳描述了聲音與大地母親的連結，細數恆春半島獨特的聲響，包括南排灣族的古謠、民謠曲調與月琴、落山風的颯颯聲、海浪拍打礁石的聲音以及山林間的蟲鳴鳥叫。蔣勳表示：「恆春半島提供了極其豐富的聲音資料，讓我們閉上眼睛，聆聽大自然賜予我們的最美歌聲。」透過聲音打開南國半島的故事新篇章。
文化處表示，策展團隊在恆春半島進行為期一年的田野調查與聲音採集，將半島豐富的自然生態、飲食風土、多元族群的記憶故事、音樂藝術與日常生活重新整合，並納入聲音博物館中。館內特別收錄了極具代表性的恆春民謠傳奇歌手陳達的歌謠，由長期支持文化及教育的洪建全基金會特別提供的《陳達和他的歌》音樂，讓更多人聽見孕育於這片土地的純粹聲音。另外，聲音博物館的開幕影片完整版將在開幕後，展開為期半年的特別放映。