寫真女星與「已婚籃球國手」不倫戀！道歉遭粉絲出征：改拍AV吧
25歲寫真女星村島未悠憑著姣好的臉蛋和傲人身材，推出過多本寫真集，在寫真界相當活躍，也擁有不少忠實粉絲。不過，村島未悠在5月的時候，因身心失調宣布暫停所有工作要專心休養，沒想到近日卻被爆出不倫戀，而且對象是已婚的籃球國手藤井祐真，男方被拍到在她家過夜，兩人後續也透過社群公開發文道歉，掀起高度關注與熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據《週刊文春》報導，32歲的藤井祐真是「川崎勇者雷霆」副隊長，因為擅長投三分球，被封為「真人三井壽」，也曾來台出賽瓊斯盃。藤井祐真在5年前就已結婚，卻被日媒拍到他在6月1日、4日、7日在村島未悠的家過夜，日媒也稱他的偷吃行徑為「三分球不倫」。
而村島未悠原本是女團「CHERRSEE」的成員之一，但她在畢業後單飛便在寫真界闖出一片天，還連續三年擔任藤井祐真隸屬的球隊「川崎勇者雷霆」的活動助理主持人。直到5月，村島未悠被診斷出身心失調，才暫停所有工作專心休養，沒想到在6月初被拍到已婚籃球國手藤井祐真到她家過夜。
事件爆發後，村島未悠也發出道歉聲明，她在聲明中表示：「我的輕率行為對家人、相關人員和粉絲都造成困擾跟擔憂，我感到萬分抱歉。今後我會更努力，讓大家再次信任、支持我。」而藤井祐真也發出聲明寫道：「我的輕率行為，背叛了大家，讓大家失望，正在深刻反省中。這一次的事件給家人、粉絲和籃球界帶來信任損失，我接受這一切結果。今後將會努力讓大家再次信任並且支持我。」
不過，日本網友們看完村島未悠的道歉文之後，無法接受她的道歉，紛紛留言謾罵：「對你真的很失望」、「別想再繼續拍寫真了，你自作自受」、「不是不倫戀就好了，現在這樣讓人很失望」、「還以為你是專心休養，結果在搞不倫戀」、「寫真沒辦法繼續拍了，之後要改拍片了嗎？」、「期待你出道拍AV。」不過也有部分網友認為男方也有錯，「都結婚了還在外面偷吃，到底是什麼意思」、「看來是操練不夠？才會有時間去外面搞這些」、「藤井祐真也讓人很失望，真的很糟糕。」