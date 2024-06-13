嚴防非洲豬瘟侵台！關務署統計前5月 查獲近350公斤未檢疫豬肉
財政部關務署表示，暑假一向是國人出國旅遊旺季，尤其近2年入出境旅客人數持續增加，海關查獲旅客違規攜帶豬肉製品案件亦大幅上升，籲請民眾暑假旅遊回國時，務必注意相關規定，切勿攜帶肉製品回國，以免受罰。
記者林莞茜／綜合報導
關務署進一步說明，海關持續與農業部動植物防疫檢疫署等邊境查緝機關合作，加強查緝來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客行李、郵包及進口快遞貨物。自113年1月至5月，海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品473件349.9公斤，其中以旅客行李查獲313件224.7公斤最多，占整體緝獲件數達66.2%，重量達64.2%，顯示旅客違規攜帶肉製品風險仍高。
關務署為防止含非洲豬瘟病毒肉製品藉由旅客攜帶進入國內，持續與防檢署加強邊境查緝，對來自疫區入境旅客手提及託運行李實施100% X光檢查，請民眾勿心存僥倖，也請告知境外親友切勿攜帶或寄贈豬肉製品，一旦查獲，均移由防檢署依法裁罰，以攜帶來自非洲豬瘟疫區豬肉及其製品為例，初次查獲即處新臺幣20萬元罰鍰，外籍人士如未繳清罰鍰，即拒絕其入境。請民眾勿以身試法，大家攜手努力，共同防堵非洲豬瘟等動物傳染病入侵，維護我國農畜產業永續發展及國際聲譽。