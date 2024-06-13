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AI浪潮！大學申請入學「理工科系」爆黃仁勳效應：電機系幾乎滿招

▲大學「申請入學」爆輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應，理工科系名額使用率，都較去年提升。（圖／記者陳明中攝）
▲大學「申請入學」爆輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應，理工科系名額使用率，都較去年提升。（圖／記者陳明中攝）

記者林莞茜／綜合報導

大學甄選入學委員會今（13）日公布113學年度大學「申請入學」統一分發結果，受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動AI熱潮，理工科系大學今年申請入學名額使用率，都較去年提升，其中台成清交等校電機系幾乎都滿招，相比之下，以文法商為主的政大，名額使用率則比去年下降。

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近年來AI跟資通訊產業很熱門，加上黃仁勳日前在台大演講過程中，深度探討AI時代如何推動全球產業的革命性發展時，於背板上秀出一張台灣地圖，除了列出台積電、鴻海、廣達等「43台廠供應鏈」外，也列出16所台灣大學，包括國立台灣大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立中央大學、中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學，一度讓網友熱議「有助提升招生入學率」。

▲輝達創辦人黃仁勳今晚在台灣大學體育館演講，背板上的輝達全球供應鏈公司名單引人注目。（圖／擷取自輝達YouTube頻道）
▲輝達創辦人黃仁勳今晚在台灣大學體育館演講，背板上的輝達全球供應鏈公司名單引人注目。（圖／擷取自輝達YouTube頻道）
而根據大學甄選入學委員會公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，理工科系大學申請入學的名額使用率都比去年提升，總幹事黃俊儒表示，台成清交等校的電機系幾乎都滿招，觀察學測報考人數也發現，報考數A（理工、資訊科系採計較多）比例有增加「非理工科系為主的學校受到的挑戰較大。」

相較之下，以人文社會商管領域著稱的政治大學，今年出現298個缺額，招生名額使用率從去年的73%下降至67%。整體來看，共有4萬1133人獲分發，報名分發率52.61％，缺額11671個。

▲輝達創辦人黃仁勳今晚在台灣大學體育館演講，背板上的輝達全球供應鏈公司名單引人注目。圖為輝達黃仁勳與台廠供應鏈。（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）
▲輝達創辦人黃仁勳今晚在台灣大學體育館演講，背板上的輝達全球供應鏈公司名單引人注目。圖為輝達黃仁勳與台廠供應鏈。（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）

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