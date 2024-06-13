影／阿根廷國會通過經濟休克療法改革！場外爆示威　縱火扔汽油彈

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不過，許多阿根廷民眾無法接受米雷伊對經濟採取的「休克療法」，左翼政黨、工會和社會團體也對這些措施十分不滿，高漲的反抗情緒匯聚成國會外的抗議示威，有抗議民眾舉著標語寫著「一國的總統怎會仇視自己的國家呢？」另一位抗議民眾則認為，若米雷伊的改革法案通過，將會讓阿根廷「倒退100年」。
抗議民眾與警察爆發激烈衝突，警察使用高壓水砲和胡椒噴霧與催淚瓦斯驅離人群，過程中至少造成20位警察與數十位民眾受傷，其中有15人當場遭到逮捕。
米雷伊辦公室發表聲明表示，感謝鎮暴警察壓制了「試圖發動政變的恐怖份子」，米雷伊強調自己改革的決心不會動搖，要將阿根廷打造成「世界上最自由的國家」。
米雷伊的「經濟休克」療法
米雷伊是一位極右派自由主義經濟學家，有「阿根廷川普」之稱，去年11月當選阿根廷總統後，採取一系列激烈改革措施，包括裁減5000多個政府職位，國營公司私有化，削減政府對於能源和交通的相關補貼等等。
米雷伊強調，狀況在「變好前會變得更糟」是必經過程，認為要拯救阿根廷只能採取霹靂手段，呼籲民眾共體時艱。
不過，如今米雷伊就職已滿半年，《BBC》報導指出，米雷伊推出的一系列措施確實成功打消政府赤字，並在今年前4個月都寫下財政盈餘，然而，通膨情況持續惡化，米雷伊堅持將披索定錨美元的方針，讓阿根廷當局完全無法透過有彈性的貨幣政策來應對通膨，跡象顯示阿根廷經濟過去半年並未好轉，反而是大幅萎縮，尤其消費者支出下降，衝擊民眾生活，而民眾的不滿情緒又進一步讓米雷伊推動改革更加困難。