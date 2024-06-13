日本UNIQLO「隱藏服務」曝光！全場看了超心動 台灣這2家也推出
日系平價服飾品牌UNIQLO因價格便宜及款式眾多，受到許多小資族群歡迎。近日就有一名日本網友發現，原來UNIQLO有提供隱藏「刺繡服務」，可以選擇可愛圖案客製刺繡商品，讓大量台灣網友心動不已。而台灣無印良品、IKEA其實也有推出刺繡、電繡隱藏服務，大家不妨去體驗看看，帶走專屬於自己的獨家商品吧。
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名日本網友在推特上發文，表示他近期才知道原來UNIQLO有提供刺繡服務，很想去門市體驗看看這項服務。貼文曝光後，臉書粉專「魚漿夫婦」驚訝地轉發，提到他上網查詢才發現，刺繡可以選不同特殊圖案，「終於可以跟別人的衣服不一樣了。」
對此，許多台灣網友也分享「我有在福岡的UNIQLO訂製過包包，刺繡圖案+姓名，成品超漂亮」、「不同縣市會不同特色繡圖，去年在福岡有看到博多織的，但是沒時間玩這個好可惜」、「在巴黎有少數幾家Uniqlo也有提供此服務，除了貓咪甚至還有巴黎限定的蒙娜麗莎的圖案可以選」。
台灣無印良品、IKEA也有隱藏服務
雖然台灣UNIQLO目前尚未推出刺繡服務，不過其實台灣無印良品（MUJI）有提供客製化「刺繡服務」，凡是購買布製品的顧客，皆可從眾多圖案中挑選自己喜歡的款式繡上，依據大小及複雜度，單個圖案以150至350元計價；文字則依大小不同，以一個字母30至40元計價，成品需等待3到5個工作天。
目前台灣僅4間無印良品門市提供刺繡服務，分別為新光三越台中中港店、新竹遠東巨城購物中心、新光三越台南西門店、高雄漢神巨蛋購物廣場。
另外，IKEA台北城市小巨蛋店也獨家推出電繡服務，凡是購買可電繡的布織類商品，即可自由選擇加購電繡服務。IKEA電繡單個圖案定價200元，文字單色100元、雙色150元，大約等候3至5個工作天，待服務人員通知即可到現場取貨。