瑪黑推夏日馬拉松美食計畫！超台元素做最潮調酒 這2天還有派對
▲瑪黑家居旗下三家餐廳《Ochre》、《Cantine Marais瑪黑餐酒》和《Lille M》，規劃了一系列「夏日馬拉松美食計畫」，瑪黑餐酒推出多款新調酒，融入超台元素，讓調酒變得有潮流感又不失親民。（圖／記者葉盛耀攝）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-06-13 17:53:57
瑪黑家居今年夏季以「Here Comes the Sun 」為主題，搜集夏天理想生活的多種配方，透過舒適度夏的色彩商品、連結快樂的氣味，與弛放身心的樂音，串連線上、門市與三家餐廳，共同推出夏日主題活動。瑪黑家居旗下三家餐廳《Ochre》、《Cantine Marais瑪黑餐酒》和《Lille M》，共同慶祝夏季到來，規劃了一系列「夏日馬拉松美食計畫」，除了瑪黑餐酒推出多款新的調酒之外，也有與Moët Hennessy、金車柏克金啤酒的期間限定合作酒款，另還有DJ林貓王坐鎮的單日派對。
瑪黑餐酒此次推出新菜單與新酒款，多杯夏季酒飲特調都與新菜色一樣，延續台式懷舊氣氛，融入鬧熱滾滾的辦桌必備靈魂，包含芭樂汁、情人果、番茄切盤、應化子等熟悉食材，再添入金萱烏龍、宇治茶梅酒，另也有夏季水果蜜瓜、芒果，與草本系的羅勒、檜木、天竺葵等爽颯氣息，款款都別有新意。
像是「番茄梅」，就是以南部特有番茄吃法的「番茄沾醬油」為靈感，將牛番茄與龍舌蘭悶煮後，混合與宇治抹茶梅酒，兩種看似衝突的元素，卻撞出意外的和諧滋味。上頭還有一顆化應子蜜餞，酸甜回甘。
「羅勒蜜瓜」這款是選用夏季果王哈密瓜為主題，濃郁香甜的果香與煙燻威士忌的厚實酒感，透過奶洗工序，即是加入全脂牛奶與檸檬汁使其澄清，整體變得輕盈、香氣也更為圓潤。加上羅勒、淡雅的接骨木等香草植物融入，添賦了草本的芬芳。 ▲「番茄梅」是以南部特有番茄吃法的「番茄沾醬油」為靈感而設計出。（圖／記者葉盛耀攝） 「熱辣風情」有著橙黃色的酒體，以香甜的芒果作為先鋒，引導出剝皮辣椒的微微辛辣，上層的荔枝馬鬱蘭泡泡則蘊藏著花草香氣草本，這杯特調將花果、木質的香氣合而為一，非常高雅。 ▲「羅勒蜜瓜」這款是選用夏季果王哈密瓜為主題，再加以融入草本元素。（圖／記者葉盛耀攝） 另外還有多場主題活動，像是「 Ochre X Moët Hennessy 夏至微醺音樂派對」限定6月21日的晚間19:00~21:00，將以炭火料理佐搭 Moët Hennessy 三支精選酒款，並有DJ 林貓王的音樂助陣，當日提供Ochre X Moët Hennessy 三款銘選佳釀佐餐。另外，6月14日～7月14日也有期間限定於Ochre餐廳內供應，單杯380起，三杯享品飲優惠899元。 ▲「熱辣風情」有著橙黃色的酒體，是以芒果為主角。（圖／記者葉盛耀攝）
還有「Cantine Marais 瑪黑餐酒 X 金車柏克金 沁夏醉人金曲派對」定於 7月6 日(六) 晚間19:00~21:00，則是攜手《金車柏克金》選用黃金拉格啤酒，設計推出兩款限定啤酒特調，包含「戀夏500日」與「夏日狂想」。另外，6月28日～7月28日也期間限定於瑪黑餐酒 餐廳裡供應此兩款。
▲瑪黑餐酒與金車柏克金推出2款夏日限定啤酒特調 ，6月28日 ～7月28日期間限定供應，圖為其中之一「夏日狂想 柏克金拉格啤酒」。（圖／記者葉盛耀攝）