有勇氣走出創業的路！勞動部高屏澎東分署培訓新住民創造薪未來

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郭耿華說，一位從緬甸遠嫁來台灣的董小姐參加該分署委託訓練單位辦理的新住民職訓專班的複合式烘焙調飲職能班後，如願開一間屬於自己的餐飲店，開拓全新的職業生涯。
郭耿華指出，這位由緬甸嫁來台灣的董小姐，11歲就會做菜，喜歡煮美食的董小姐嫁來台灣後一直擔任家庭主婦，等小孩長大才有自己的時間，也想進職場工作，透過朋友介紹在餐飲店工作，卻因回緬甸3個月無法請長假，不得已而離職，讓她對於求職之路感到徬徨。
新住民董小姐經新住民朋友提供高屏澎東分署委辦的新住民職訓專班「複合式烘焙調飲職能班」的招生訊息，看到培訓項目有「麵包蛋糕製作」及「飲料調製實務」等新領域便報名參加，並把握每次操作練習的機會，讓已有中餐烹調葷食丙級證照的她，又順利取得烘焙食品麵包丙級證照，進一步提升自己的就業能力。
在課程中的「成本控制」、「食品原料及風險評估」及「微型創業之經營」等課程，讓想經營餐飲店的董小姐獲得更多開店技能，她感謝新住民職訓專班讓她有勇氣出去工作，讓眼界一亮，並有機會認識很多緬甸同鄉及來自泰國、越南、印尼等不同國家的好朋友。
新住民董小姐認為，新住民職訓專班幫助她增進就業技能，訓練單位對她創業過程給予的建議及協助，讓她掌握創業契機，才可讓一個長時間待在家裡的家庭主婦，在結訓後不久就可以有勇氣走出創業的路。