健身房遭撞！嫌犯身分曝光　館長怒譙：放出來再撞我就找法官輸贏

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陳之漢說，多少都有陰謀論，他也覺得奇怪，怎麼不去撞別人、要來撞他的健身房？他才經營7家健身房，World Gym有115家、健身工廠則有80幾家，這麼想撞健身房，就挑7家的撞？
陳之漢更透露，這位林姓男子5月28日的時候他有來面試，但因為他來的時候，表現很異常答非所問，所以才不錄取。
陳之漢更表示，林男問A答B，例如問對方來成吉思汗幹嘛，結果林男回「我覺得雞腿飯很好吃」；你問是不是想當教練？林男稱「我覺得今天早餐吃得不錯」，就是腦袋有點不正常，所以沒有錄取。
陳之漢說，我們教練的確招牌大、老闆知名度高，的確很多人想來他的健身房工作，因為我們招牌在業界算很有名，不然今天黃國昌也不會請他來教各位，可能對方真的很想當教練吧。
陳之漢表示，希望回到法律面，這種人不該再出來，為什麼？林男的確撞到東西，但那是出入口，今天剛好沒人站在那裡，這是老天保佑，如果剛好有人要離開場館、有人站在前面，那個人會不會死？
陳之漢強調，法官應該重判這個人，如果要判毀損罪，那好笑了，毀損罪又不用關，賠錢而已，就可以屁股拍拍，以後全台灣都來撞，所以這要判一下吧？他直言，「拜託法官不要再恐龍了。」
陳之漢更是說，他就想看這怎麼判，現在聲押了，看這個人什麼時候出來，萬一放出來，他再來撞，「我就找你法官輸贏。」
陳之漢痛批，台灣就很奇怪，我們這些拼命工作繳稅給政府，我們就要替被害人想，偉大的政府、偉大的司法，所以他接下來看會怎麼判，「我們法官最喜歡把人放出來，都說可教化。」