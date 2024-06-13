音檔曝光！接淡水河渡船業者報案　海巡竟問「你那邊是哪裡？」

健身房遭撞！嫌犯身分曝光　館長怒譙：放出來再撞我就找法官輸贏

▲網紅館長陳之漢於台中市北屯區的成吉思汗健身俱樂部昨日晚間驚傳遭貨車衝撞，嫌犯為一名林姓男子。（圖／館長惡名昭彰Youtube）
▲網紅館長陳之漢於台中市北屯區的成吉思汗健身俱樂部昨日晚間驚傳遭貨車衝撞，嫌犯為一名林姓男子。（圖／館長惡名昭彰Youtube）

記者莊蕙如／台北報導

網紅館長陳之漢於台中市北屯區的成吉思汗健身俱樂部昨日晚間驚傳遭貨車衝撞，嫌犯為一名林姓男子。陳之漢今（13）日怒爆粗口稱，奇怪，健身房那麼多，為什麼就挑他的健身房撞？他也表示，法官應重判這人，若判毀損罪就好笑了，又不用關以後全台灣都來撞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳之漢下午接受民眾黨立委黃國昌邀請，出席新北市板橋服務處開設樂活有氧銀髮課程，會後表示，林男態度奇怪，你有沒有看過撞人下車還喝飲料的？一副好像來參觀、一派輕鬆，照理來說，做壞事不是會跑嗎？沒有，林男下車後，好像要參觀場館這樣。

陳之漢說，多少都有陰謀論，他也覺得奇怪，怎麼不去撞別人、要來撞他的健身房？他才經營7家健身房，World Gym有115家、健身工廠則有80幾家，這麼想撞健身房，就挑7家的撞？

陳之漢更透露，這位林姓男子5月28日的時候他有來面試，但因為他來的時候，表現很異常答非所問，所以才不錄取。

陳之漢更表示，林男問A答B，例如問對方來成吉思汗幹嘛，結果林男回「我覺得雞腿飯很好吃」；你問是不是想當教練？林男稱「我覺得今天早餐吃得不錯」，就是腦袋有點不正常，所以沒有錄取。

陳之漢說，我們教練的確招牌大、老闆知名度高，的確很多人想來他的健身房工作，因為我們招牌在業界算很有名，不然今天黃國昌也不會請他來教各位，可能對方真的很想當教練吧。

陳之漢表示，希望回到法律面，這種人不該再出來，為什麼？林男的確撞到東西，但那是出入口，今天剛好沒人站在那裡，這是老天保佑，如果剛好有人要離開場館、有人站在前面，那個人會不會死？

陳之漢強調，法官應該重判這個人，如果要判毀損罪，那好笑了，毀損罪又不用關，賠錢而已，就可以屁股拍拍，以後全台灣都來撞，所以這要判一下吧？他直言，「拜託法官不要再恐龍了。」

陳之漢更是說，他就想看這怎麼判，現在聲押了，看這個人什麼時候出來，萬一放出來，他再來撞，「我就找你法官輸贏。」

陳之漢痛批，台灣就很奇怪，我們這些拼命工作繳稅給政府，我們就要替被害人想，偉大的政府、偉大的司法，所以他接下來看會怎麼判，「我們法官最喜歡把人放出來，都說可教化。」

館長嗆爆范琪斐！質疑老大是柯建銘　怒吼：妳就是民進黨主戰力

台中健身房遭衝撞！館長直播曝：事情不簡單　喊話盧秀燕協助釐清

館長稱撞健身房嫌犯跟綠無關　認應重判「放出來再撞找法官輸贏」

脫口「我們習近平」遭喊罷免？高金素梅霸氣回應：正面迎戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載