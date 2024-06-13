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旅日注意！LINE Pay震撼宣布「退出日本市場」　2025年4月停服務

▲LINE雅虎與LINE Pay宣布，日本國內LINE Pay將在2025年4月30日終止營運，相關功能也將陸續停用。（示意圖／NOWnews資料照）
▲LINE雅虎與LINE Pay宣布，日本國內LINE Pay將在2025年4月30日終止營運，相關功能也將陸續停用。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

日本LINE Pay今（13）日無預警發布停止營運公告，LINE雅虎與LINE Pay宣布，日本國內LINE Pay將在2025年4月30日終止營運，相關功能也將陸續停用。雖然台灣與泰國的LINE Pay仍會繼續提供服務，但台灣人未來前往日本旅遊時，將無法再使用LINE Pay支付。

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根據日媒報導，日本LINE Pay宣布，國內LINE Pay支付功能將於2025年4月下旬停止營運，在結束服務前，用戶仍可使用剩下餘額進行交易，或透過銀行轉帳、提款服務將餘額取出。LINE也計畫將提供餘額轉移服務，可將LINE Pay餘額直接轉移到另一個行動支付PayPay，相關手續的詳細說明預計於2025年2月底前會另行公告。

▲LINE Pay女神降臨季5大招賺LINE POINTS，最多可得LINE POINTS 3990點。(圖／官方提供)
▲日本LINE Pay宣布，國內LINE Pay支付功能將於2025年4月下旬停止營運。(示意圖／官方提供)
LINE Pay多數相關功能將隨著服務結束，在2025年4月下旬便無法繼續使用，Visa LINE Pay預付卡（LINEプリペ(Visa)）餘額加值服務將在2025年3月下旬結束，餘額轉帳功能會於2024年9月上旬停止，LINE Pay單獨APP則會在2024年11月下旬停止使用。

由於台灣及泰國的LINE Pay支付服務仍在持續營運，因此日本LINE Pay用戶到2025年4月為止，仍可在提供LINE Pay支付方式的台灣或泰國商店使用服務。不過台灣人2025年4月之後前往日本，將無法再使用LINE Pay支付。

LINE Pay於2014年12月在日本推出，雖然廣受大量用戶歡迎，但隨著LINE與Yahoo! Japan合併，軟銀集團內部也推出另一款支付服務「PayPay」，導致服務內容出現重疊，最終決定將日本國內支付和轉帳服務在PayPay上統一，因此才會宣布結束LINE Pay的營運。

▲LINE Pay今（7）驚爆個資外洩，官方坦承台灣7萬筆資料遭到外部瀏覽，但未造成其他影響或損害。（圖／LINE Pay提供）
▲雖然台灣與泰國的LINE Pay仍會繼續提供服務，但台灣人未來前往日本旅遊時，將無法再使用LINE Pay支付。（示意圖／LINE Pay提供）

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