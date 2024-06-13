重機騎士遇浪貓躺路中間！險遭輾緊急救援 牠狀況外：碰瓷成功？
我們經常都會看到浪貓以及浪狗出沒在路邊，但你有看過路中間突然出現一隻浪狗浪貓嗎？近日有重機騎士在路上遇到一隻浪貓，一個轉彎過後差點反應不及，車潮來來往往非常的危險，讓他緊急停車救援，沒想到浪貓被救起來之後，露出一個相當狀況外的表情，讓貓奴們也都笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
重機網紅「SUPERBIKERS超激人」經常都會在自己的社群分享騎車的日常，而日前，他在騎車時，一個轉彎過後突然發現路中間有一隻黑色的小幼貓，就直接躺在那邊當大爺曬日光浴，由於速度較快，又正巧是轉彎過後沒多久就遇到，如果沒注意的話非常有可能撞到，甚至開車的人一沒注意就會輾過貓咪，非常的危險。
所幸超激人與其重機車友反應都非常的快，一個右閃一個左躲，才沒有傷及貓咪，而一旁也有一台白色轎車疑似也有發現該隻貓咪，也立刻停靠在路肩。超激人也馬上將重機停好表示：「有一隻貓欸！」快步的走回去將貓咪抓起。超激人事後說：「貓是活著的！後來被另外一名騎士帶走了。」
影片曝光後，不少貓奴紛紛回應「貓咪的眼神真的很好笑，全程都在狀況外」、「好人一生平安！謝謝你救了牠，不然後果不堪設想」、「他躺在路上曬太陽....這樣太chill會飛太遠」、「貓咪：我在找長期飯票，你這又是在幹嘛？」、「貓貓：怎麼了啦？曬個太陽而已抓什麼抓啦！」、「貓貓暗爽：碰瓷成功！長期飯票謝謝你」、「謝謝善心人士！很多深山的浪貓浪狗都比較不懂車子有多可怕，一生平安！」