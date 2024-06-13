與客戶共創價值！中鋼成功開發電動車馬達用極薄板電磁鋼

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王錫欽說，電動車具有節能減碳之環保優勢，成為交通運輸減排二氧化碳的重要對策，在各國政策扶持下，世界各大車廠及新創車廠紛紛投入電動車研發與生產，預估今(113)年電動車銷量將達1700萬輛，且占比升至20%。
王錫欽並說，電動車有別於燃油引擎做為傳統車輛的行駛動力，電動車是以電能驅動馬達，產生電磁感應的方式驅動車輪運轉，為了讓電動車能夠加速快且跑得遠，馬達需具備高扭力及低能量耗損等兩項特性，而其中的關鍵在於選用合適的電磁鋼衝壓製造馬達鐵芯。
王錫欽指出，由於電磁鋼厚度的減薄，可提高馬達能源效率，使得電動車更加節能省電，中鋼不但已量產可供應厚度0.35mm至0.25mm的電磁鋼，近期更成功開發厚度僅0.2mm的極薄高強度低鐵損電磁鋼20CS1200FY產品，不僅添加特定合金元素來強化鋼材強度，也藉由熱、冷軋與退火串製程的優化設計，妥善控制鋼材晶粒組織，才得同時達到永磁無刷馬達所需的薄厚度、低鐵損、高磁通及高強度之電磁鋼特性，並順利通過客戶驗證及正式供料給國際知名車廠，一年訂單量上看4500公噸。
王錫欽並指出，開發具高技術含量、高附加價值及高產業效益的精緻鋼品，為中鋼十大經營發展策略之一，近期所開發的電磁鋼20CS1200FY產品，屬於精緻鋼品項目中的超能效電磁鋼，該項產品也搭配中鋼自主研發的自黏塗料提供客戶評估試用，預計導入次世代電動車款。
展望未來，隨著全球電動車需求與產量迅速增長，中鋼除持續優化製造工藝以降低成本及提升供應產能，亦投入開發性能更優異之領先型新產品，同時也將持續與國內外車廠、馬達電機廠進行EVI協同研發與產品認證，不僅拓展更多供料機會，也與實踐與客戶「共創價值」理念。