天氣預報／今雙北發高溫警報！南台灣不定時雷雨 午後各地防大雨
中央氣象署指出，今（14）日西南風影響，臺灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區、澎湖、金門、馬祖及東半部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣溫方面，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，明(14)日中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市地區、新北市地區、臺東縣地區為黃色燈號。
明天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至33度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率60％，氣溫攝氏27至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度