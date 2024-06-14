變頻冷氣「最地雷裝法」一堆人中槍！台電、師傅認了：耗電又不涼

天氣預報／今雙北發高溫警報！南台灣不定時雷雨　午後各地防大雨

▲極端高溫來了！今臺北市地區、新北市地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。（示意圖／記者陳明中攝）
▲極端高溫來了！今臺北市地區、新北市地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。（示意圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署指出，今（14）日西南風影響，臺灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區、澎湖、金門、馬祖及東半部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，明(14)日中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市地區、新北市地區、臺東縣地區為黃色燈號。

明天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率。

▲氣象署說明，未來一週還是處於悶熱的天氣，午後都容易有雷陣雨出現。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署說明，未來一週還是處於悶熱的天氣，午後都容易有雷陣雨出現。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率60％，氣溫攝氏27至32度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度

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