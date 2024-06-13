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新冠疫情升溫！醫揭「冷氣房」最危險　暑假疫情有望降

▲醫師提醒，夏天民眾常待在冷氣房，其實是最危險的。（圖／記者徐銘穗攝）
▲醫師提醒，夏天民眾常待在冷氣房，其實是最危險的。（圖／記者徐銘穗攝）

記者許若茵／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，進入流行期，小兒科醫師詹前俊接受《NOWnews今日新聞》採訪時觀察，本週確診人數較上週增加近5成，建議民眾還是要戴口罩、勤洗手與打疫苗，他也提醒，夏天民眾常待在冷氣房，其實是最危險的。

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根據疾管署資料，國內上週新增328例新冠疫情本土確定病例(併發症)，較前一週新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增20例死亡病例，較前一週新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。 

疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。

詹前俊接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，近期新冠肺炎口服抗病毒藥物莫納皮拉韋跟Paxlovid使用量開始增加，過去1天1到2個高重症風險病患會用到，這幾天有時1天就3到4個高風險族群病患需要，門診整體確認人數更是較上週增加5成。

詹前俊分析，可能與近期大家都脫下口罩有關，他提醒，近期流感很多，還有其他感冒流行，新冠症狀又與感冒相近，如果民眾有出現肌肉痠痛、全身無力，就可以快篩，若新冠陰性疑似流感，大於65歲可給公費克流感。

此外，詹前俊提到，新冠肺炎死亡率0.5到1%，尤其包括老人容易重症，即使確診多次、打過數次疫苗，或是要出國者，仍建議應接種新冠疫苗，預防嚴重併發症，並且減少長新冠機會。

要特別注意的是，詹前俊預估，此波疫情到暑假可能會比較消退，因為學校人少，且天氣炎熱，病毒可能比較不會這麼嚴重，但大家都不戴口罩仍有傳播風險，且又待在冷氣房最危險，因此建議民眾出入公共場所還是要戴口罩、多洗手，並且接種疫苗才是預防最佳解方。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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