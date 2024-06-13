天氣預報／南部雷雨再下3天！雙北飆36°C極端高溫 週末天氣出爐
南台灣不定時雷雨繼續下！中央氣象署表示，到週日（16日）以前苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部降雨範圍較廣，且降雨時間較長，甚至有局部大雨機會，而雙北地區、花東縱谷要留意攝氏36度極端高溫出現，明（14）日，花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；雙北、臺東縣地區為黃色燈號。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今起到週日以前受到西南風持續影響，一直到下週一、下週二西南風減弱，水氣逐漸減少，下週三、下週四高壓北抬，天氣更穩定、水氣也比較少。
週日之前苗栗以南要留意短暫陣雨或雷雨，其中南部降雨範圍廣、降雨持久，有局部大雨機會；新竹到北部地區白天多雲，午後山區有局部雷陣雨，週六、週日天氣型態也差不多。
一直到下週一、下週二轉吹偏南風，中南部僅清晨到上午有零星短暫陣雨，降雨時間、範圍漸少，其他地區多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨。下週三、下週四高壓北抬，各地多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨。
溫度方面，明（14）日西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。臺北市地區、新北市地區、臺東縣地區為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。
大台北、花東縱谷週日前都要留意出現攝氏36度極端高溫，下週各地高溫普遍為攝氏32度至33度。