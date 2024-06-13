LINE電腦版通話、視訊全掛！官方認：Windows LINE 9.0以上有問題
LINE近期手機和電腦版陸續在更新後傳出災情，先是日前手機爆出「注音文」事件，該此事件還沒解決，近日Windows電腦如果升級到LINE 9.0.0以上版本，可能會出現無法通話、無法視訊的狀況。該起事件官方已經認了，在官網的支援中心網站上說明：「目前正在進行調查中」。接二連三的出狀況，LINE是不是該去買綠色乖乖了。
記者周淑萍/綜合報導
日前有不少民眾LINE手機版更新後，卻發現傳出去的文字都變成了「注音文」，原本在LINE上輸入注音，系統會自動辨識成常用的文字串，不需要另外選字，用戶只需要按下「傳送鍵」即可發送中文，但最近有用戶發現，更新後無法轉換，如果直接發送會變成一串「注音文」，讓大批民眾大喊「超崩潰」，現階段只能按下「確定」後再「傳送」來自救。
手機版本出事還沒解決，電腦版也有問題，LINE Windows系統上的LINE 9.0.0以上版本出現了無法接聽電話也無法視訊的狀況。《NOWnews》實際用LINE 9.0.1版本進行測試，確實無法正常使用，系統會出現「無法通話，請再播一次」的訊息，同時也無法接聽好友來電，視訊和群組通話也都一樣有問題。
針對電腦版無法通話的狀況，目前官方已經認了，在LINE的支援中心網站上發出聲明表示「正在進行調查中」，同時明確點出Windows版LINE 9.0.0以上版本目前可能發生的問題：
1 無法進行語音、視訊通話
2 無法進行群組通話
3「設定」＞「通話」頁面內的麥克風等項目持續顯示讀取中而無法完成處理