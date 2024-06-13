美司法部長也遭認定「藐視國會」 因拒交拜登錄音檔掀政治風波
美國總統大選只剩半年，這場選戰似乎卻陷入了行政權力與美國司法體系之間的角力，先是前總統川普因封口費案被定罪，後有現任總統拜登之子遭判非法持槍，如今美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）又因拒絕交出涉及總統拜登機密文件調查的錄音檔，遭共和黨主導的眾議院認定「藐視國會」，而這個投票結果也被認為是共和黨不滿川普遭定罪而槓上司法系統的最新一波反擊。
國際中心楊智傑／綜合報導
整起藐視國會事件必須回到2022年，拜登位於德拉瓦州的自宅和其擔任副總統期間的私人辦公室先後被人發現不當保留政府機密文件，掀起政治風波。拜登任命的司法部長賈蘭德（Merrick Garland）之後指派私人律師暨前政府檢察官許景（Robert Hur）作為獨立特別檢察官，調查這起「文件門」。
隨後許景在今年2月發表了約350頁的報告，指出沒有必要對拜登提出刑事指控，並形容拜登為「富有同情心、有善意、記憶力差的老人」 ；共和黨則要求交出許景約談拜登的錄音檔，以便對拜登進行全面彈劾調查，而司法部長賈蘭德則拒絕此要求，最終在共和黨占多數的眾議院216票對207票通過決議，認定賈蘭德藐視國會 。
眾議院議長強生（Mike Johnson）對此就稱，國會應該自行決定調查所需資料，民主黨則強調，錄音對話的逐字稿已公開，警告共和黨可能會對錄音檔進行曲解；司法部和白宮律師則認為這些錄音內容屬「行政特權」的範圍，保護總統決策過程的隱私，包含《國家廣播公司新聞網》、《華盛頓郵報》皆分析認為，這起「藐視國會」事件很大程度是政治操作，僅具象徵意義，真的被起訴的可能性很低。