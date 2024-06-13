DJ酒駕開賓士撞死外送員「車頭爛掉」 抱狗下車原地看傻沒報警！
南韓DJ Yesong今年2月酒駕連環肇事逃逸，導致1名駕駛受傷、1名外送員身亡，該案週二（6／11）進行第3次開庭，Yesong被判處有期徒刑15年，她哭著求饒法官寬待，辯護律師也以「因為她有著名的DJ演出，有助國家揚威」為由請求法官從寬處理；加上Yesong事發當下並未立即報警，而是抱著狗在旁傻看，種種行為引起公憤。
記者陳雅蘭／綜合報導
Yesong今年2月3日凌晨4點30分在首爾江南區開著賓士奔馳，先是穿越中央實線撞到對向駕駛，導致對方需要2週以上的恢復期，豈料她肇事逃逸，撞上前方50多歲的機車外送員，該外送員搶救不治身亡，而Yesong酒測值為0.221%，已達吊銷駕照標準，她事後立即將社群帳號改為私人，不願配合警方調查，最後依法被逮捕。
Yesong酒駕逃逸於11日進行第3次開庭，她被判處有期徒刑15年，辯護律師提出Yesong是為了生計出席酒會，無法拒絕喝酒，再以「被告有表演天賦，常出國表演，有助發揚國威」為由，Yesong也哭著道歉認錯，雙雙請求法官減低量刑，該審將於7月9日再次開庭。
網友原先已對Yesong事發當下沒有報警，反而是抱著狗站在原定傻看，導致外送員錯失搶救時間而不滿；現在聽到她辯護律師的言辭感到憤怒與傻眼，群起留言要求法官重罰，不得給予酒駕者任何機會。
Yesong於2017年以女團INSTAR出道，但團體沒多久便解散，她轉換跑道當DJ，除了在各大夜店表演，也常出席音樂祭，曾到過中國、台灣表演，在DJ業界小有名氣。