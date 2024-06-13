PLG今年選秀共40人參加！陳將双、蔡宸綱都將挑戰職籃　外籍生8人

P. LEAGUE+ 今（13）日公布2024 選秀大會報名名單，總計有42人報名40人符合資格，聯盟預計在7月3日舉辦新秀體能測試會，而選秀大會則將在07月10日進行。本屆選秀共42人報名，40人符合資格，共計本土32人及外籍生8人。在位置上以後衛21人最多，前鋒14人及中鋒5人。至於學校方面，政治大學5人報名最多，其次為臺師大、輔仁大學、國體大、義守大學各3人。年紀方面，最年長為24歲、最年輕為21歲。其中陳將双、蔡宸綱、王凱裕、莫巴耶都是被外界所關注的好手，誰能成為「狀元」也備受矚目。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本次選秀名單依舊網羅UBA眾家好手，包含112學年度UBA冠軍政大的王凱裕、李允傑、莊朝勝及莫巴耶，亞軍健行科大的蔡宸綱，季軍世新大學的陳將双，亞運3對3男籃金牌的江均（輔大）及汪哲宇（台科大），師大的彭柏樺（堂哥彭俊諺），國體的陳力生，高師的魏莨哲。另外，宏國洋將雷克斯之子雷蒙恩也報名今年PLG選秀大會。其中，UBA大物莫巴耶、蔡宸綱、陳將双，預料這3人將是本屆選秀狀元的熱門人選。T1拋聯合選秀想法 今年確定破局昨天在T1年度頒獎典禮上，T1會長錢薇娟拋出國內籃球聯盟「聯合選秀」的概念，希望和P.League+進一步合作，希望減少投入選秀的球員在2、3個聯盟測試和出席選秀大會的奔波。不過她也坦言目前還沒有得到另一聯盟的回應，仍在積極努力。對此T1則回應表示，現在談這個議題的時機已經有點晚了，因為PLG選秀報名截止日就在13日，副會長陳建州表示：「如果這個議題是4月時，我覺得還有機會，現在我們已經報名30幾位，政大的、健行的、雷克斯兒子都來了，我們遵照規定去做，這個時間提出這個（聯合選秀），時間點確實來不及，我明天就截止了。」如今PLG選秀的具體名單出爐，時間表也照計畫在走，「聯合選秀」確定今年不可能一起辦。▲健行科大蔡宸綱身材出眾，還有優異的射程，已經是被各隊鎖定的出色鋒線。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.24）PLG總冠軍賽／40歲的李學林生涯第9度打冠軍賽 卡總解釋調度考量PLG總冠軍賽／林書緯低潮還被噓 林書豪看在眼裡坦言「很難過」T1提「聯合選秀」構想！PLG陳建州回應：現在時機確實有點晚了PLG總冠軍賽／林書豪22分無用！國王寫超慘紀錄70：90不敵領航猿