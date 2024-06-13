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117年高教生人數不到16萬！專家估：「溺水大學」恐再多40間

▲台灣少子女化情況嚴峻，預計117年大專院校學生降至15.7萬餘人，專家預估恐怕有40所大學被迫轉型退場。（示意圖／Pexels）
▲台灣少子女化情況嚴峻，預計117年大專院校學生降至15.7萬餘人，專家預估恐怕有40所大學被迫轉型退場。（示意圖／Pexels）

記者林則澄／台北報導

少子女化情勢嚴峻，教育部預估117學年大學一年級學生人數降至15.7萬餘人，也為大專院校敲響警鐘，回看112學年各大專校院新生註冊率，共有19校處於60%淹水線，對此，私校工會理事長吳忠春今（13）日接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，若是根據現在的情況推估，未來恐怕至少有40所大學加入溺水行列，最終被迫轉型退場。

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教育部政務次長葉丙成今日在立法院教育及文化委員會，針對「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」提出專案報告並且備詢，提到117學年大學一年級學生人數降至15.7萬餘人，將從3大方向協助大學藉由創新模式培育具備競爭力的高教人才，應對這個挑戰。

根據教育部統計資料，112學年各大專校院新生註冊率，共有19所大專校院未達60%，包括長榮大學56.80%、中華大學54.59％、國立台東專科學校51.30%、玄奘大學48.60％、大葉大學47.87%、真理大學25.73%，以及修平科大57.89％、東南科大56.81％、中國科技大學56.50％、宏國德霖科大56.05％、建國科技大學55.20％、大漢技術學院51.66％、慈惠醫護管理專科學校51.62％、元培醫事科技大學50.44％、遠東科技大學47.55％、以及台鋼科技大學（高苑科技大學）15.70％。

至於大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等4所私校，由於財務情況惡化，在被教育部退場審議會列入專案輔導學校之後仍未限期改善，將於今年7月退場。

對此，吳忠春指出，一般而言大專院校營運門檻約是2千名到4千名學生，尤其是台灣100多間的私立大學，財務來源多為學生的學雜費，若以每年17.7萬的新生來估計，扣除就讀公立大專校院的12萬人，私校大約只剩5.7萬人，加上一些境外學生就讀，初步推估會有至少40所大學被迫轉型、退場，也有可能導致數以千計的教職人員失業。

另外，大學甄選入學委員今日公布統計資料，包括銘傳大學、文化大學、淡江大學等北部老牌私校，位列113學年度大學申請入學的缺額前三名，吳忠春指出，目前還有分科測驗、四技二專甄選入學的分發未定，這還不是最終的結果。

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