小鬼離世4年！峮峮拜月老紅眼眶惹心疼 KID親吐她感情狀態
啦啦隊女神峮峮先前在實境節目上眼眶泛紅，因為拜拜抽籤，想起已逝的男友小鬼（黃鴻升），令人十分心疼，對於她的感情空窗，情同哥哥般的藝人KID參加節目《上船了！各位》挑戰從花蓮划船到石垣島，歷經55個小時，終於完成任務，在石垣島記者會上，被問到是否有介紹新對象給峮峮，對此，KID也回應了，同時透露峮峮單身已久。
記者吳昕蓓／日本報導
KID受訪時被問及副業火鍋店「野人」又倒了一間，他直言自己很認真在經營，但現在已經看開了，他忍不住自嘲自己疏於照顧副業，「因為一直在划船」，表示搞不好划船完回台灣又關了一間，坦言目前只剩下市民大道、花蓮、三峽3間店，「市民大道是自己經營，其他是加盟，加盟都沒管」，更感嘆台灣現在很難開一間店。
先前啦啦隊女神峮峮在實境節目上，拜拜求籤問感情，籤詩的內容讓人聯想到她已逝的男友小鬼，峮峮也忍不住當場紅了眼眶，身為同節目班底，KID被問到是否會為峮峮介紹新對象，他也坦言對方已經很久沒有對象，但他們兩人都太忙，「私底下出去的機會太少了，也沒認識什麼男生可以介紹給她。」他也坦言峮峮早就釋懷小鬼的離去，是個很可愛的女孩子，但感情就是順其自然，不需要去強求。
在慶功宴上，一行人喝酒喝開了，由於瑞瑪席丹已經5天沒洗頭，KID便要羅蘭聞對方的頭髮，後來又問要不要聞他的腋下，羅蘭也很好奇味道如何，沒想到聞了之後大為震撼，「沒有告訴他（KID）本人，但滿臭的」，對此，KID也回應，當時是他先問羅蘭為什麼會這麼香，羅蘭自信回答那是他自己的體味：「羅蘭牌」，表示羅蘭自己也好奇他的味道，但最後聞的時候卻離他有1公尺遠，被「濃郁」的味道嚇到，讓KID尷尬笑道：「他（羅蘭）這個人就是愛開玩笑。」