林佳龍宴請捷克訪團　共享民主價值促花蓮震災互助

外交部長林佳龍今（13）日晚宴歡迎捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團，並感謝訪團成員支持台灣，持續推動深化台捷關係。林佳龍強調，捷克是台灣在歐洲最堅實的夥伴之一，民主自由的共同價值，更使兩國在新冠疫情及花蓮震災等危難時期相互幫助。
記者林詠青／台北報導
林佳龍今天宴請捷克訪團一行，他特別感謝德拉霍斯長期支持台灣，2022就年曾以參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席身分訪台，促成台捷簽署教育、科技、文化等領域合作瞭解備忘錄。這次德拉霍斯以副議長身分率領捷克科技部、貿工部、科學及教育領域重要官員及專家學者訪台，寫下兩國在教育、科技、半導體、供應鏈韌性、文化、藝術等領域合作的嶄新篇章。
林佳龍強調，捷克是台灣在歐洲最堅實的夥伴之一，民主自由的共同價值拉近彼此距離，更使兩國在新冠疫情及花蓮震災等危難時期相互幫助。他尤其感謝捷克政府多次在公開場域支持我國有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織、關切台海和平穩定，並譴責中國加劇區域緊張情勢。
德拉霍斯也表示，樂見雙方近年來簽署的多項合作瞭解備忘錄已具體落實。尤其這次國立故宮博物院與捷克國家博物館簽署合作協議，將促成我國文物於明年赴布拉格展出，在在顯示台捷雙方關係的多元與綿密。
德拉霍斯也提到，欣聞去年7月開航的台北-布拉格直飛航線供不應求，而台捷援助烏克蘭計畫更提供身處戰區的烏東人民及時且重要的幫助。這些成果都是建立在雙方良好的互信及堅定的情誼上，台捷兩國關係空前友好，盼未來在雙方努力下更加精進。