以哈即刻停火也沒用？全球海運五哥：不會馬上航行蘇伊士運河

中國經濟前景未明！大潤發「連關20間門市」　一年內裁員2萬人

▲中國大潤發去年以來關閉多家門市，公司更裁員2萬餘人盼能以削減成本來緩解經濟壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大潤發去年以來關閉多家門市，公司更裁員2萬餘人盼能以削減成本來緩解經濟壓力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國經濟持續蕭條，再加上消費者習慣的改變，傳統量販店生意近年來普遍不佳，連鎖超市巨頭大潤發在中國市場的經營也面臨困境。自2023年以來，大潤發已關閉多家門市，公司財報更顯示全年整體營收大幅下跌，公司年度虧損高達人民幣16.05億元，為此更在當地裁員了2萬人，盼能以削減成本來緩解經濟壓力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大潤發自1998年在上海開設第一家大型超市以來，迅速擴展至中國各地，直到2021年，一共有近500家綜合性大型超市，覆蓋範圍遍佈29個省市自治區、30多個城市。然而，隨著市場環境的變化和消費行為的改變，傳統大賣場模式面臨巨大挑戰。

自2023年起，大潤發在中國的門市陸續迎來關閉，其中也有經營10多年的老店不堪負荷宣布停止營業，根據中國媒體統計，截止至今年3月，已有至少20家門市結束營業。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國經濟前景未明，曾是實體零售之王的連鎖量販店營運也面臨困境。（圖／美聯社／達志影像）
大潤發母公司「高鑫零售」提供的財報顯示，自2023年4月至2024年3月間，大潤發整體營收大幅下跌至725.67億元人民幣，同比減少13.3%。公司年度虧損高達16.05億元人民幣，創下自上市以來的最大虧損紀錄。

財報中也可發現，該企業試圖通過裁員來降低成本。截至2024財年，高鑫零售擁有8萬6226名雇員，而相比去年同期，員工數量為10萬7785名，短短一年間高鑫零售減少超過2萬名員工，相當於裁員20%。

量販店普遍面臨困境　家樂福、沃爾瑪也關店止損

其他大型零售商如家樂福、沃爾瑪如今也陷入倒店潮、資金斷鏈等危機，根據蘇寧易購的財報，家樂福2023年前三季在中國關閉了137家門市，上半年虧損達12.93億元人民幣。

沃爾瑪中國門市近年來也關閉了數百家，尤其曾創下「全球門市銷售量第一」的江西南昌八一廣場店，也宣布將於近期閉店。該店為沃爾瑪進駐江西的首家門市，地處南昌市內交通最方便的核心地帶，營業第一天即創下全球門市銷售量第一的紀錄，經營至今已超過20年。

不過對此，大潤發官方也曾說明稱閉店主因包含租約到期、經營調整等，部分地區結束營業是正常的經營策略調整，同時也還有新的店面正在開設，而高鑫零售如今正加速佈局多樣化的商業型態，2025年成立了大潤發Super，目前找到了13個地點，4家M會員商店專案也開始啟動。

中國央行「不買黃金」拖累金價？專家揭內情：官方說法不可盡信

上午還在改bug！中國企業下午突倒閉　近千名員工傻眼：原地失業

台LGBT攝影師參展遭中國警方拘留　國台辦：查出58件淫穢物品

日媒專訪！傅崐萁警告賴「別挑釁中國」　質疑：為何跟強國戰鬥？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載