中國經濟前景未明！大潤發「連關20間門市」　一年內裁員2萬人

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自2023年起，大潤發在中國的門市陸續迎來關閉，其中也有經營10多年的老店不堪負荷宣布停止營業，根據中國媒體統計，截止至今年3月，已有至少20家門市結束營業。
大潤發母公司「高鑫零售」提供的財報顯示，自2023年4月至2024年3月間，大潤發整體營收大幅下跌至725.67億元人民幣，同比減少13.3%。公司年度虧損高達16.05億元人民幣，創下自上市以來的最大虧損紀錄。
財報中也可發現，該企業試圖通過裁員來降低成本。截至2024財年，高鑫零售擁有8萬6226名雇員，而相比去年同期，員工數量為10萬7785名，短短一年間高鑫零售減少超過2萬名員工，相當於裁員20%。
量販店普遍面臨困境 家樂福、沃爾瑪也關店止損
其他大型零售商如家樂福、沃爾瑪如今也陷入倒店潮、資金斷鏈等危機，根據蘇寧易購的財報，家樂福2023年前三季在中國關閉了137家門市，上半年虧損達12.93億元人民幣。
沃爾瑪中國門市近年來也關閉了數百家，尤其曾創下「全球門市銷售量第一」的江西南昌八一廣場店，也宣布將於近期閉店。該店為沃爾瑪進駐江西的首家門市，地處南昌市內交通最方便的核心地帶，營業第一天即創下全球門市銷售量第一的紀錄，經營至今已超過20年。
不過對此，大潤發官方也曾說明稱閉店主因包含租約到期、經營調整等，部分地區結束營業是正常的經營策略調整，同時也還有新的店面正在開設，而高鑫零售如今正加速佈局多樣化的商業型態，2025年成立了大潤發Super，目前找到了13個地點，4家M會員商店專案也開始啟動。