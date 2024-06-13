女優吳夢夢痛揭「華語AV產業崩盤」！老司機曝光關鍵原因：太出戲
台灣女優吳夢夢日前在Threads上發文，坦言華語AV產業已經開始衰敗，並坦言自己想勸退要入行的男女，更指出目前兩三個月能拍到1支片就要偷笑，引發熱議。也有網友為此發文詢問：「華語AV產業崩盤，為什麼啊？」點出不少老司機犀利解答：「枕頭、牆壁 、刺青幾乎都是廣告，這樣能看嗎？」直言這樣的業配影片，實在太出戲，完全無法專心享受。
記者施以慧／綜合報導
就在吳夢夢指台灣AV產業進入衰敗階段後，網友在論壇上指出，過去AV女優的全盛時期1個月最多可以接到22部片，對比吳夢夢揭露的：「目前兩三個月能拍到1支片就要偷笑。」網友疑惑是否是沒有市場才造成產業崩盤，也詢問其他民眾：「還是一堆人想看台女、中女的吧？怎麼會崩成這樣啊？」
貼文曝光，釣出不少老司機分析原因，最後結論是影片中的刺青和廣告貼紙為人詬病：「身上都貼奇奇怪怪的貼紙，很倒胃口」、「枕頭、牆壁 、刺青幾乎都是廣告，這樣能看嗎」、「有看過古裝題材還貼英文貼紙的，一整個出戲」、「整個畫面到處都刺青。」另外台灣AV的男女優演技，也慘遭痛批：「身材和臉已經很假了，演技更是假的尷尬」、「品質那麼差，被看破手腳了」、「演技完全不行，根本就是業配文大賽。」可見華語AV產業要回到過往榮景，恐怕還得持續檢討。