搶攻暑假商機 台中新光三越祭好吃又好玩大檔吸客

搶攻暑假年輕族群商機，新光三越台中店祭出系列好吃又好玩的重量級大檔，包括一次引進4家話題甜點美食快閃店，及動漫迷敲碗期待的「Ani-one 玩轉動漫遊」，集結有10大人氣IP動漫，今日開展。另皮克斯賣座動畫強檔「腦筋急轉彎2」，號召粉絲拍照打卡集章及扣1500點skm points，即可將電影週邊商品帶回家。今年暑假新光三越帶你開啟吃喝玩樂最強娛樂模式。
記者金武鳯/台中報導
新光三越台中店一次引進的四家職人甜點新櫃，各有來頭，諸如風靡加州灣區的巴斯克蛋糕BASUKU，曾創造40秒賣出140顆超狂紀錄，結合日式舒芙蕾作法，打造流心濃郁綿密口感，只在新光三越線上獨家販售！其次，網路爆紅人氣最高的手工甜點─瑞瑞食研所，也主打巴斯克蛋糕，最受歡迎的國王巴斯克系列獲得94%回購率。第三家快閃甜點店是可麗露界天花板的花磚甜點，以本土食材與法國可麗露相結合，特推地瓜、芋頭及花生三種在地風味可麗露。還有隱身鄉村田園的歐洲甜點─奧地利廚房，主打奧地利點心從傳統到創新口味，每一款都各有愛好者。
一年一度受到動漫迷翹首期待的「Ani-one 玩轉動漫遊」，今天正式開展，一口氣推出10大知名IP，包括：《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我推的孩子》、《我的英雄學院》、《鏈鋸人》、《藍色監獄》、《我獨自升級》、《天官賜福》與《時光代理人》等多項周邊商品，還推出《怪獸8號》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》與《排球少年!!》等四項超值福袋，週週送限量手拍氣球，歡迎粉絲們一起來打卡。
至於今年夏天最值得期待的動畫電影─皮克斯賣座動畫電影續作《腦筋急轉彎2》，專屬拍照打卡集章任務，即日起至7月31日。活動期間至新光三越APP點數專區扣指定點數，並完成拍照打卡集章任務，即可兌換「電影交換券」、「快樂裝滿 帆布袋」、「為你加油 大頭捶背棒」等全台獨家週邊商品！