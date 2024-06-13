邊佑錫親姐姐真面目疑似曝光！五官、笑容神複製 照片流出遭瘋傳
南韓男星邊佑錫今年因為參演戲劇《背著善宰跑》而爆紅，日前來台開見面會還刮起「邊佑錫炫風」，攻佔娛樂新聞版面，可見他的高人氣。事實上，邊佑錫不僅擁有190.3公分的完美比例，還有精緻又帥氣的五官，甚至前些日子剛返韓，還引起不少粉絲追到機場為男神歡呼。而隨著邊佑錫的知名度暴增，韓媒近期也挖出1名女子的照片，疑似是大他5歲的親姊姊邊仁真，讓粉絲驚呼：「雖然沒有證實過這位是親姊姊，但猛然一看跟邊佑錫很像。」
記者施以慧／綜合報導
隨著照片曝光，這名女子疑似是邊佑錫大5歲的親姊姊一事，也跟著在網路上瘋傳。據悉，邊佑錫過去曾在節目中提及自己不是獨生子，家裡還有個姊姊，兩人感情深厚，據說邊佑錫會踏入演藝圈也是因為受到姊姊的影響。
而由於邊佑錫長相帥氣、五官精緻，加上過人的身高，讓不少粉絲相當好奇「姊姊」的真面目，而近來瘋傳的1名空服員邊仁真疑似就是他大5歲的姊姊，從照片中可以看到女方長得相當漂亮，不僅笑起來的蘋果肌和邊佑錫如出一徹，就連眼神和臥蠶都和邊佑錫極其相似，加上這名女子正好姓氏同樣姓「邊」，讓大批粉絲驚呼：「真的很像」、「看起來非常高」、「非常漂亮，真的滿像女生版的邊佑錫。」不過邊佑錫本人尚未證實，目前也只是大家憑空猜測，但該女子的照片已經傳遍各大網站，可見邊佑錫儘管已經離台，人氣仍居高不下。