巷仔內／新青安碰不得　央行打炒房恐雷聲大雨點小

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今年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的撥款金額呈增加趨勢，也因此，讓央行再祭出第6波打炒房措施。只是，相較之前市場預期，最後央行只針對8縣市第2戶限縮房貸成數至6成，打炒房力道不如預期。
不僅如此，市場認為這波房市急速升溫，主要是新青安房貸提供較優惠的貸款額度、貸款年限及寬限期，吸引年輕人趕緊進場購屋，卻也遭質疑政府帶頭炒房？不少立委更質疑有人鑽漏洞，利用人頭戶搶做包租公，甚至還申請租金補貼及綜所稅租金列舉扣除，央行這次打炒房卻只針對第2戶，對於以首購為主的新青安根本沒影響，對此央行總裁金龍說：「這是財政部的職責，央行不會越俎代庖。」
只是，如果只有央行起義打炒房，沒有打到要害，又沒有其他勇軍加入，這波打炒房恐怕是雷聲大雨點小。目前內政部只有放話，若央行再升息不會再補貼利息，財政部與公股行庫則是研擬配套補漏洞，傳出將要求貸款戶簽自住切結書，若發現非自住或出租等，會追回補貼利息，未來如何執行？成效如何？仍有待觀察，畢竟行庫人員有限，如何做好貸後管理與追蹤是一大問題。
這次央行再出手打炒房，到底是政府有心打炒房，還是只是做做樣子，依舊想各方討好，年輕人只看到短期政府給房貸甜頭，放寬申貸條件，提供短期利息補貼，又有5年寬限期，卻忽略5年到期後面臨的還款壓力，到底能否負擔得起。也因此，楊金龍也向年輕人呼籲，必須思考未來利息補貼沒了，寬限期過後會不會還不起房貸。
也許有人會說，如果負擔不了就賣掉，但若已買在高點，5年後賣掉是賺是賠很難說，屆時個人及銀行也會受影響，也會影響金融穩定，而這個問題不光是央行要面對，更是政府必須重視的問題。