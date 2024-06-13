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游艾喆並未隨「政大5將」投入PLG選秀！未來動向請球迷拭目以待

▲率領政治大學實現4連霸，游艾喆大學4年生涯完美落幕，他並未投入P.League+職籃聯盟選秀，未來動向備受期待。（圖／記者葉政勳攝）
▲率領政治大學實現4連霸，游艾喆大學4年生涯完美落幕，他並未投入P.League+職籃聯盟選秀，未來動向備受期待。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+職籃聯盟2024新人選秀會今（13）日報名截止。3月完成大專籃球聯賽UBA四連霸的政大雄鷹籃球隊，本次共5名球員報名投入選秀，包括外籍生莫巴耶、杜拉米及「碩士神射」李允傑、「UBA MVP」王凱裕，還有備受矚目的大三生莊朝勝。而最受期待的政大主控游艾喆，並沒有投入PLG選秀，未來動向也備受期待。

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外籍生莫巴耶挑戰職籃　仍懷抱NBA夢想

身高208公分、塞內加爾籍的莫巴耶，自加入政大雄鷹籃球隊起就受到高度關注。去年以雄鷹隊長之姿，率領球隊在日本東京，奪下2023 WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，冠軍戰他獨得30分，抱走最有價值球員MVP。莫巴耶在UBA聯賽兩年，總計貢獻900分，112學年更以場均26.5分奪下得分王。懷抱著前進NBA夢想的莫巴耶，長期以來都受到國內外職籃球團與球迷高度關注。

而莫巴耶的同鄉好手杜拉米，身高206公分。杜拉米與莫巴耶依年齡，其實都能在UBA再打一年，但考量其後續生涯發展，在符合資格情況下，決定今年即投入選秀。

王凱裕、莊朝勝參加PLG選秀　游艾喆動向拭目以待

曾獲UBA MVP的王凱裕，被譽為「為大賽而生的男人」，在台北小巨蛋屢屢締造優異表現。日前入選籃協「菁英潛力男籃培訓計畫」，也被視為是台灣男籃「新黃金世代」的重要成員。

在政大經過六年學習，從民族系念到傳播所的李允傑，持續堅定朝向目標邁進。去年他在跨聯盟邀請賽，曾有出戰20分鐘、三分球9投6中的精采表現，UBA冠軍戰他攻下11分，其中包括3記三分球。李允傑在個人UBA生涯，達成200顆三分球里程碑！

而就讀政大廣電系的莊朝勝，決定提前投入職籃選秀。上季擔任政大雄鷹副隊長的莊朝勝說，「原本沒有想在大三就挑戰職籃。」但在三月台北小巨蛋UBA決賽的兩場關鍵比賽，莊朝勝打出總教練陳子威心目中「MVP級表現」。政大雄鷹教練團經過討論，決定全力支持並鼓勵莊朝勝提前挑戰職籃，而莊朝勝經過慎重考慮，也與政大雄鷹教練團約定好：「絕對不會放棄，會更加倍努力完成在政大的課業！」

政大雄鷹籃球隊總教練陳子威表示，每位球員在政大雄鷹隊期間，教練團都全心全力培育球員，也為未來發展考量。如今又有多位球員決心投入職籃，他很期待，也給予最多的祝福。

至於在UBA四年來，設下多項「艾喆障礙」的游艾喆，並未報名本次PLG選秀。游艾喆說，感謝粉絲的關心與支持，未來動向就請大家拭目以待。
 

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