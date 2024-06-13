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王力宏受邀金曲獎惹議！獻唱李玟歌曲遭批　觀眾力挺：為什麼不行

▲王力宏（左）近期受邀擔任金曲獎嘉賓，還將獻唱已逝好友李玟的經典歌曲一事，遭到網友痛批，但也有觀眾逆風力挺，質問：「為什麼不行？」（圖／翻攝自臉書）
▲王力宏（左）近期受邀擔任金曲獎嘉賓，還將獻唱已逝好友李玟的經典歌曲一事，遭到網友痛批，但也有觀眾逆風力挺，質問：「為什麼不行？」（圖／翻攝自臉書）

記者施以慧／綜合報導

《第35屆金曲獎》將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，而睽違18年，曾兩度拿下歌王寶座的王力宏也受邀重返歌壇盛典，獻唱已逝的30年好友李玟經典歌曲，但消息一出，王力宏卻遭到網友撻伐，認為他過去曾宣揚過中國民族文化，還曾爆出出軌風波等種種事蹟，讓網友痛批王力宏在這台灣的音樂盛事上擔任嘉賓實在不妥，但也有觀眾逆風護航，表示：「為什麼不行？」引起討論。

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▲（圖／翻攝自臉書）
▲王力宏（左）將在金曲獎上獻唱李玟（右）的歌曲，但由於王力宏過去曾對敏感議題表態，網友認為主辦單位應該嚴格把關嘉賓人選。（圖／翻攝自臉書）
王力宏受邀金曲獎嘉賓　粉絲翻出敏感議題砲轟

今（13）日，王力宏將擔任金曲獎嘉賓一事在Threads上引起熱議，有網友貼出文章，希望主辦單位更換嘉賓人選，並對王力宏過去曾對兩岸統一表態，火力全開：「金曲獎是台灣，也是整個華語音樂圈的文化盛事，在這麼重要的典禮上，邀請宣揚中國民族文化，且言行爭議的人選（王力宏），在金曲獎上擔任嘉賓？我提醒主辦單位文化部，應該嚴格把關演出嘉賓，而不是走回頭路，破壞了金曲獎的根本價值。」讓不少網友贊同，對於王力宏出演一事表達抗議。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲網友提及王力宏（左）過去曾被爆出婚外情，並點出李玟（右）生前曾因愛夫外遇而心碎。（圖／翻攝自臉書）
王力宏爆婚外情一事重提　「李玟家屬意願」爆兩派意見

另外也有粉絲針對王力宏過去的出軌爭議表達意見：「金曲獎打算請王力宏來唱李玟的經典歌曲，但李玟生前就因老公外遇而苦不堪言，這是在玩什麼地獄哏嗎」、「台灣人沒有忘記王力宏如何摧毀自己的婚姻，卻遺忘李玟如何被一段不忠的婚姻傷透了心。」由於已逝歌手李玟是在2023年時因罹患憂鬱症而自縊，生前也因為丈夫發生婚外情而讓她心碎，至今外界都認為李玟最終輕生的理由與丈夫有關；反觀王力宏過去也曾和前妻李靚蕾爆出婚變，當時女方還指控王力宏曾約砲人妻，還出軌多名女藝人，雖然事後男方極力澄清，不過網友似乎不願買單。

另外，隨著王力宏的爭議，因網路上的討論熱烈而開始發酵，也有粉絲指出，王力宏會受邀是李玟的家人委託，主辦單位也證實，確實是李玟的家人堅持推薦，「力宏來演唱，相信Coco（李玟）會非常感動。」但部分網友認為，這並不代表李玟的真實想法，但也有粉絲理性回應：「應該很難回絕家屬的要求吧？」

▲（圖／翻攝自臉書）
▲部分觀眾逆風力挺王力宏（左），表示李玟（右）自縊的原因是否與丈夫有關，並沒有實質證據。（圖／翻攝自臉書）
粉絲理性發言　私德和才華分開而論

雖然網友砲火猛開，不過也有觀眾逆風力挺，發文表態：「不懂為什麼金曲獎不能找王力宏致敬Coco，情誼來說兩人私下也有交情」、「我一直支持私德和才華是分開而論的，他們的作品是公領域的成就，但生活是私領域，不應該被混為一談」、「沒有任何實質證據證明，李玟百分百是因為婚姻問題離開人世的。」

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